Alexa, hija de Daniela Castro, vivió viol3nc!a psicológica por parte de una expareja: “Me manipulaba”

La cantante Alexa Castro nos confesó en exclusiva que vivió una relación muy dolorosa hace tiempo. Su expareja la manipulaba y le causaba daño psicológico.

Alexa Castro “Gracias a Dios no caí en depresión, pero sí tomé tres o cuatro sesiones de terapia”.

Alexa nos comentó que su nueva canción ‘El que te reemplace’ fue la primera que compuso y en ella muestra a una mujer vulnerable.

“Esta canción presenta a una mujer débil, traicionada, que no ha superado esa relación, pero que sabe que va a estar bien. ¿Cuándo? No sé. Sabe que esa persona que le hizo daño no vale la pena. Y tiene claro que no va a permitir que la vuelvan a lastimar”. Alexa Castro

Alexa Castro nos confiesa en exclusiva que vivió violencia por parte de una expareja

Alexa nos dijo cómo logró superar este daño. “Fue decisión propia querer salir adelante. Para mí no fue una relación tóxica hasta que me alejé de la situación. Me quité la venda de los ojos y vi lo que pasaba. Yo pensaba que era amor, era más una ilusión de estar con esa persona. Lo importante fue que dije: ‘basta, hasta aquí. No más dolor, no me vas a volver a pisotear’, porque lo hacen”.

La hija menor de Daniela Castro señaló. “Jamás me tocó, pero sí me hizo daño psicológico. Porque se quejaba de mi carrera y me decía cosas hirientes”

Alexa Castro “Eso no porque enseñas de más ¿Por qué bailas así con ese bailarín? Me celaba todo el tiempo. Yo estaba decidida a dejarlo, pero me marcaba y me decía cosas muy bonitas, lo cual era parte de su manipulación. El odiaba mi trabajo, mi carrera. Le dije a lo que me dedicaba porque en algún momento podría hacer escenas de amor. Él me decía que si llegaba a hacer eso, me olvidara de él. Me chantajeaba emocionalmente. Era parte de la manipulación, y en un principio yo pensaba que lo hacía por amor, pero el amor no tiene que ser así. No quería verme triunfar. Por no quererlo perder, y no verme sola lo puse en un pedestal en el que no tenía que estar”.

Al preguntarle qué fue lo que detonó que ella tomara la decisión de romper comentó: "Él me traicionó, y ahí comenzó su trabajo de manipulación. Me decía ‘perdóname, voy a cambiar, quiero estar contigo’. Yo lo seguía queriendo, el amor que le tenía no se termina así de rápido. Traté de perdonarlo, porque sé que todos tenemos la oportunidad de cambiar. Pero ahora ya no confío en alguien que me hizo tanto daño”.

“Luego me ocupé con varias cosas de trabajo y eso me distraía para no pensar en eso. Mi carrera me mantuvo de pie”. Alexa Castro

Alexa nos contó que su familia fue fundamental para salir adelante. “Mi mamá me decía qué si ella tuviera el poder de arrancarme ese dolor y sentirlo por mí, lo haría. Me comentó que en el momento que yo diga hasta aquí es hasta aquí. Y empecé por lo bueno, me deshice de las cosas que me regaló", finalizó.

