Actriz de Las Aparicio destapa que la televisora donde trabajaba la quiso meter a la cárcel

Ximena González Rubio protagonizó una telenovela junto a Leonardo García en 2008, al ser parte del talento de una televisora. Sin embargo, recientemente reapareció para dar a conocer que esa empresa la quiso meter a la cárcel.

¿Las razones? Haber aceptado participar en ‘Las Aparicio’ con Argos Televisión, según dijo Ximena. La exitosa serie de televisión le valió mucha admiración por su trabajo, pero también tuvo repercusiones legales para ella.

En el pódcast de René Franco, 14 años después, Ximena por fin rompió el silencio sobre la demanda en su contra, ya que todavía en 2010 negaba estar incumpliendo su contrato porque no tenía exclusividad con esa empresa.

Ximena González Rubio era protagonista de ‘Contrato de amor’ junto a Leonardo García en TV Azteca / IMDb

¿Qué dijo Ximena González Rubio?

Según dijo la actriz: “Querían meterme a la cárcel”, por supuesto incumplimiento de contrato. “Hubo ocho órdenes de aprehensión en mi contra cuando hice ‘Las Aparicio’.”, confesó.

Pero según destapó no solo fue ella quien tuvo que enfrentar estos procesos legales, sino dos actores más que aceptaron la oferta de participar en ‘Las Aparicio’ por Cadena 3: Gabriela de la Garza y Plutarco Haza.

Ximena aceptó ser parte de ‘Las Aparicio’ pero esto casi le cuesta su libertad / IMDb

¿Cómo se libró Ximena González de la demanda de la televisora por romper su contrato?

Ximena explicó que fue gracias a Epigmenio Ibarra, dueño de Argos, que pudo salir bien librada del pleito legal.

“Argos fue mi casa durante años. Hice muchos proyectos con Epigmenio. Siempre me fue increíble. Se podrá decir misa de Epigmenio, pero para mí me protegió toda la vida. Me salvó de una demanda de TV Azteca”, declaró.

