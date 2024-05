“No viene del corazón”: Maryfer Centeno sobre la disculpa de Eduardo Videgaray y su esposa a Lucerito

En los últimos días, José Ramón San Cristóbal, mejor conocido como ‘el Estaca’, Eduardo Videgaray y su esposa, Sofia Rivera Torres, han sido sumamente criticados por los comentarios que hicieron sobre el físico de Lucerito Mijares en el programa ‘¡Qué importa!’.

Además de internautas, diversas celebridades como Consuelo Duval y Daniela Luján no han dudado en defender a la actriz de teatro. Incluso Lucero, quien es madre de la joven, afirmó que los presentadores eran unos “mediocres” a los que, “afortunadamente, no conoce”.

Tras toda esta polémica, ‘el Estaca’, Sofía y Eduardo ofrecieron una disculpa a Lucerito Mijares y señalaron que, pese a que todo era una “broma”, nunca tuvieron la intención de ofenderla.

Le ofrecemos una sincera disculpa de todo corazón a Lucerito Mijares por nuestros chistes de mal gusto.

Maryfer Centeno analiza la disculpa de Eduardo, Sofía y ‘el Estaca’

De acuerdo con la grafóloga Maryfer Centeno, el lenguaje corporal de los conductores de ‘¡Qué importa!’ durante su disculpa denotaba que estaban sumamente incómodos y hasta molestos con la situación.

“Ellos deberían de hacer un compendio que se llame ‘Manual de cómo no debes pedir disculpas’. José Ramón San Cristóbal, con pasito adelante y otro atrás; las manos atrás, enseñando los dientes, muy incómodo, enojado. Sofía Rivera Torres, evidentemente, no está cómoda. Y Eduardo Videgaray con una postura de protección” Maryfer Centeno

Tras hacer una breve reflexión sobre la forma en la que la sociedad juzga el físico de otras personas, la experta sostuvo que, probablemente, las palabras de los presentadores “no vienen del corazón”

“Los obligaron. No verlos e ignorarlos es la forma más efectiva, es lo mejor. ¿Sabes que es lo peor? que fue una mujer la que hizo ese comentario. Todo por seguir al 3stúp¡d0 descerebrado del marido. Qué tristeza que una mujer bonita no tenga un ápice de cerebro”, concluyó.

¿Qué dijo Lucero Mijares ante lo dicho en ‘¡Qué importa!’?

Si bien Lucerito Mijares no ha reaccionado a la disculpa de Eduardo, ‘el Estaca’ y Sofía, en su momento aseguró que sus comentarios “le daban igual” y hasta señaló que, si en algún momento se los encuentra en persona, los saludaría con normalidad.

“La verdad me da muy igual. No me enteré de mucho, pero allí vi que gente comentó cosas muy lindas, lo cual agradezco muchísimo. Cada uno, si quieren comentar algo malo o bueno, me da igual”, indicó en un encuentro con la prensa.

Por su parte, Lucero no solo llamó “mediocres” a los conductores de ‘¡Qué importa!’, sino que también rechazó sus disculpas y los “canceló para siempre”.

