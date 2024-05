Padre de Frida Sofía llama “cochino” a Enrique Guzmán; lamenta que Alejandra Guzmán lo apoye

Desde hace varios años, existe un fuerte distanciamiento entre Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía. Esta situación se dio a raíz de que la joven asegurara que su abuelo, Enrique Guzmán, tenía conductas ind3bidas con ella cuando era niña.

Para sorpresa de muchos, la llamada ‘Reina del rock’ defendió a su padre y afirmó que su hija tenía ciertos problemas: “Se le detectó Borderline, desde entonces yo he tratado de ayudarla. La he medicado, pero a veces no acabábamos la terapia, ha sido muy difícil”, expresó en 2021.

Por su parte, Enrique ha negado las acusaciones de su nieta y, al igual que Alejandra, señaló que la también modelo necesita “ayuda psiquiátrica”, pues le preocupaba su “in3stabilidad m3ntal”.

Si bien Frida Sofía denunció formalmente a su abuelo por esta situación, desistió de continuar tiempo después. Según Gustavo Adolfo Infante, la influencer tenía miedo del “poder” de la dinastía Guzmán-Pinal, además de que se sintió “ignorada” por las autoridades.

Frida Sofía / Facebook: Frida Sofía Oficial

Padre de Frida Sofía arremete contra Enrique Guzmán

En una entrevista para ‘Sale el sol’, Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, sostuvo que su hija se encuentra bien, pese a todo. También aprovechó para arremeter contra Enrique Guzmán por decir que la joven tenía “problemas m3ntales”

“El señor ya es un decr3p¡t0 ¿para qué hablar mal de la gente? Ya va de salida. Fueron muchos años de 4bus0. Ya no le gira la cabeza. Es un viejo c0chino, siempre lo fue”. Pablo Moctezuma

Pablo Moctezuma lamenta que Alejandra Guzmán siga creyendo en la palabra de su padre

El famoso empresario lamentó que Alejandra Guzmán escogiera creerle a su papá, y resaltó que, para Frida Sofía, romper el silencio sobre lo que habría vivido con su abuelo le “cambió la vida” por completo.

“Qué triste que su mamá dudó de Frida. O sea, creyó en el pu3rco, a este tip3jo, pero ¿qué crees? A raíz de que dijo eso, cambió su vida. Allí te das cuenta de que trae la verdad al mil por ciento”, indicó.

Para finalizar la plática, Pablo señaló que su hija no quiere saber nada sobre Alejandra o la dinastía Guzmán-Pinal.

“Ni hablamos de ella. Nada más hablamos de cosas del futuro, de las cosas que está haciendo Frida de toda su tienda en línea. Que Dios la bendiga. También ha estado medio mal”, concluyó.

Frida Sofía y Alejandra Guzmán / Instagram: @ifridag / @laguzmanmx