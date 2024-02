Celia Lora arremete contra ‘La casa de los famosos’ de Telemundo por supuesto fraude

Celia Lora explotó en contra de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo, compartiendo cómo fue su experiencia en la primera temporada del reality show.

Recordemos que Lora fue la sexta expulsada del programa en 2021, el cual actualmente está transmitiendo su cuarta temporada. Esta última ha generado mucha polémica debido a que los habitantes han tenido varias peleas por la comida.

La modelo confesó que se arrepiente de haber participado en el reality show, ya que asegura que fue “terrible”. Su experiencia fue tan mala que desde entonces no ha querido participar en otro reality.

“Una de las cosas de las que más me arrepiento en la vida es haber ido a eso. ¡Sí! Es horrible esa m*dr3. Desde entonces no hago realities desde que fui a esa m#dr3. Cada quien”.

Lora recordó que durante su participación en el reality show sufrió un fuerte dolor de muela, el cual notificó a la producción para recibir atención médica, pero esta nunca llegó.

Por otra parte, Celia Lora reveló a los medios de comunicación quién es su “gallo” para ganar esta cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo.

Celia Lora

“Hay muchos que no conozco, hay unos que sí. Yo creo, no sé por qué, pero yo creo que va a ganar Lupillo, puede ser Lupillo. Adame, porque no, también podría ser... es alguien que da contenido”.