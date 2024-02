LCDLF4: Hermana de Mariana González explota contra Lupillo Rivera por atacar a la influencer

Desde el problema de las salchichas y el aguacate, la tensión dentro de La casa de los famosos Telemundo ha ido en aumento. Las divisiones están más que claras y cada integrante, ya sea en solitario o con alianza, pone en marcha sus estrategias para sacar a los otros.

Tal es el caso de Lupillo Rivera y Thalí García. Ambas celebridades han externado sus planes para eliminar a algunos miembros de la casa como Alana Lliteras y Mariana González, esposa de Vicente Fernández Jr.

Recordemos que, hace poco, Thalí se comió cinco salchichas y un aguacate sin el “consentimiento” de sus compañeros. Esto provocó que Lupillo, quien es el líder de la semana, propusiera que la comida se dividiera. Esta sugerencia molestó a muchos, pues consideran que el cantante o la actriz no son “quienes” para decidir por los demás.

Esta situación hizo enfurecer a Angie González, hermana mayor de Mariana, pues el famoso cantante se refirió a la creadora de contenido como “ranchera” y “la señora esa”.

A través de Instagram, la empresaria expresó su molestia en contra de Lupillo y puntualizó que no había “necesidad” de que se expresara así de su compañera de reality.

Declaraciones en contra de Lupillo Rivera y Thalí, la hermana más grande de Mariana González, esposa de Vicente Fernández, por llamar a su hermana “ranchera” y “charra” y comentando de la estrategia sobre sacar a las cocineras de la casa.#LCDLF4



¿Qué opinan al respecto? pic.twitter.com/y3WWhgXA9Q — 𝑀 𝑈 𝑆 E (@panochxs) February 9, 2024

“Lupillo está haciendo una estrategia para sacar a los que le cocinan en la casa para debilitar a la gente de allí. Primero quiere sacar a la chef, que es Alana. Al sacarla a ella, dijo que quería sacar a Mariana, pero habló muy despectivamente de ella ¿Por qué tener que hablar así de Mariana? ¿Por qué ser tan despectivo? Viejo p3nd3…” Angie González

Angie también aprovechó para tachar de “incongruente” a Thalí, pues señaló que, pese a tener una enfermedad, continúa comiendo de todo.

“Ella se limita mucho en las comidas que porque no puede comer azúcar refinada, mucha sal, refrescos. Lupillo la invita a que vayan a la suite y en la suite tienen mucha comida. La señorita hizo problema por cinco salchichas y allí se traga sus gansitos, cosas que no puede comer. Qué incongruencia. No está tan enferma la señora”, dijo.

Thalí García tiene una enfermedad que limita su alimentación / Instagram

Angie González dice que Lupillo y Thalí están “enamorados”

Pese a que Thalí es una mujer casada, Angie sostuvo que la actriz y el cantante estaban “enamorados”, pues se han acercado bastante desde el inicio del show y hasta se han llegado a celar.

“Están muy enamorados, pero Thalí, creo que estás casada ¿no?, pero bueno ¿Qué te puedo decir? A lo mejor, ustedes son así. Vamos a ver qué estrategia tiene Lupillo, pues tiene mente maestra. Es manipulador”, concluyó.

Las declaraciones de Angie González generaron mucha controversia en redes sociales. Si bien algunos internautas le aconsejaron que mejor “se callara” para “no arruinarle el juego a su hermana”, otros la apoyaron y resaltaron que la influencer no suele ser conflictiva.

