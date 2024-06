Exparticipante de ‘La isla’ llora la pérdida de María Reneé

La tarde de este miércoles se dio a conocer el lamentable fallecimiento de María Reneé, la ganadora del reality ‘La isla’ en 2012.

Tania Rincón fue quien dio la noticia con gran pesar con algunas fotografías en las que se les ve a ambas disfrutando de divertidos momentos juntas.

“Mi Treasure, mi Rana Rene, mi María, ahora ya descansas. Te pienso con mucha luz y toda la paz. Me quedo con toda la alegría que me dabas con tus ocurrencias, con tus bailes, cómo nos atacábamos de risa cuando me buscabas la mirada bailando y me decías que moviéramos hasta el esternón. Tan única, tan creativa, tan solidaria, tan tú, María hermosa. Siempre vas a vivir en mi corazón. Descansa en Paz, María René”, escribió.

Gaby Fernández también lamenta el fallecimiento de María Reneé

La ganadora de ‘La isla’ participó en el reality junto a Rafa Mercadante, ‘Travieso’ Arce, Daniel Elbittar, Ricardo Casares, Ivonne Montero, Mariana Torres y Gaby Fernández, entre otros.

De ellos, quien recordó a María Reneé fue Gaby, quien recientemente participó en ‘Survivor México’ y junto a unas fotografías de ellas en ‘La isla’ se despidió.

Gaby Fernández se despide de María Reneé. Estuvieron juntas en La isla / Instagram

“Mi pelona hermosa, no tengo palabras para describir la tristeza que me da tu partida, no sabes cómo te pensé hace poco mientras vivía una experiencia similar a la que nos unió hace 12 años, te amo mi hermana, mi amiga por siempre”, escribió.

“Te amo peloncita”, finailizó con más fotos juntas.

Hasta el momento se desconocen las razones por las que María Reneé falleció a los 34 años.

