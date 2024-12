Exintegrante de La casa de los famosos se somete a cirugía para evitar quedar paralítica

En agosto, una exintegrante de la segunda temporada de La casa de los famosos reveló las circunstancias que la llevaron a salir del reality show extremo La isla: Desafío Grecia Turquía. Este programa de competencias, transmitido también por Telemundo y grabado en esos países mediterráneos, fue el escenario de un accidente que marcó un antes y un después en la vida de la modelo.

Según relató, durante uno de los retos de balance, tuvo que hacer contrapeso con un compañero que pesaba significativamente más que ella. Esto resultó en una caída desde tres metros de altura que impactó directamente su espalda.

“El dolor era tan intenso que supe de inmediato que algo grave había ocurrido. Estar en un país extranjero, sin dominar el idioma, añadió más incertidumbre al momento”, explicó en una entrevista. Este evento la obligó a abandonar la competencia y buscar atención médica urgente.

La cirugía que salvó la calidad de vida a Julia Gama

Meses después del accidente, la modelo continuaba lidiando con un intenso dolor debido a fracturas en dos vértebras y lesiones cervicales que le comprimían los nervios. Pese a los intentos de rehabilitación con fisioterapia, finalmente fue necesaria una cirugía.

En redes sociales, compartió la buena noticia de que la operación había sido un éxito: “Mis amores, ¡Dios por delante siempre! La cirugía fue un éxito. Gracias por sus mensajes de cariño, por estar al pendiente de mí, por sus oraciones y buenas vibras”.

Además, agradeció a quienes la apoyaron durante este proceso, incluyendo a su familia, amigos, médicos y al equipo de Telemundo:“Ahora es momento de tener paciencia en la recuperación, pero estoy segura de que muy pronto estaré al 100% para todo lo que viene”, concluyó.

La operación consistió en la colocación de dos prótesis cervicales, lo que permitirá aliviar la presión en los nervios afectados y mejorar su calidad de vida. En una publicación, mostró imágenes de las prótesis y explicó: “Hace unos meses me accidenté grabando La Isla: Desafío extremo en Turquía. Me fracturé dos vértebras. Lastimé la cervical y me quedé con los nervios comprimidos, lo que me generaba mucho dolor. Finalmente, se decidió realizar esta cirugía”.

¿Qué sigue para Julia Gama?

A pesar de los retos que ha enfrentado, el futuro de la exreina de belleza parece prometedor. Fuentes cercanas han indicado que podría ser una de las participantes confirmadas para La casa de los famosos All stars 2025, junto a Rafael Nieves, su expareja y también participante de realities de Telemundo.

El regreso de ambos al formato ha generado un gran interés mediático. Sus seguidores están ansiosos por ver cómo se desarrollará su historia en este esperado programa. La atención constante que han recibido por parte de la cadena sugiere que su participación es casi un hecho.

Los seguidores de la modelo no han dejado de demostrarle su cariño y admiración. Desde mensajes de aliento hasta palabras de agradecimiento por compartir su proceso, la comunidad de fanáticos conocida como “Missamores” ha sido un pilar fundamental en su recuperación.

Con su determinación, la famosa no solo ha demostrado su resiliencia, sino que también se ha convertido en un ejemplo de fortaleza para quienes enfrentan desafíos similares.

