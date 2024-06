¿Exconductor de ‘Venga la alegría’ fue vetado de TV Azteca?

Mauricio Mancera se consolidó como uno de los conductores favoritos de ‘Venga la alegría’. Su carisma, así como sentido del humor, destacó en todo el foro. Por esta razón, su salida del matutino fue verdaderamente una sorpresa para todos los televidentes.

El famoso decidió salir de la empresa del Ajusco debido a que quiso cumplir su deseo de irse como misionero a África. Luego de varios años de viajar por el mundo, el presentador regresó a México para formar parte del programa ‘Hoy’.

Mau Mancera / Facebook: Mauricio Mancera

Negarían la entrada a Mauricio Mancera como invitado de ’100 mexicanos’

Desde entonces, Mau no ha vuelto a ser exclusivo de alguna televisora. Aunque tuvo la oportunidad de formar parte del reality ‘MasterChef Celebrity’ en 2022.

Sin embargo, corrió el rumor de que muy pronto regresaría a los foros de TV Azteca, específicamente como invitado al programa ‘100 mexicanos’, el cual es conducido por ‘el Capi’ Pérez, pero ¡no lo dejaron pasar!

De acuerdo con Alejandro Zúñiga, youtuber de farándula, a Mancera le indicaron que no podría participar en el programa.

El Capi Pérez sonriendo / TV Azteca

“Mauricio Mancera estaba de invitado al programa de ‘100 Mexicanos’, del Capi, en Televisión Azteca… De repente le hablan y le dicen: ‘No, pues desinvitado’… Que supuestamente le dijeron: ‘No, pues es que usted está en Televisa’. Además, se supone que ahora ya todo mundo puede ir a todos lados porque él no está contratado por Televisa, ni por TV Azteca”. Alejandro Zúñiga

Mauricio Mancera / YouTube

Así lo dijo Alejandro:

Mauricio Mancera responde si fue vetado de TV Azteca

Ahora, fue el mismo exconductor quien rompió el silencio respecto a su supuesto veto de TV Azteca.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, el famoso reveló si es verdad que no puede ingresar a Azteca actualmente.

“¿Por qué te vetaron de Azteca?”, preguntó un usuario.

Y Mauricio respondió: “No creo estar vetado, no creo que a estas alturas ninguna televisora haga esas prácticas de antaño”.

El famoso no habló acerca de que supuestamente no habría podido entrar a TV Azteca, ¿será que en realidad no lo invitaron?