Famosos streamers latinos anuncian divorcio en pleno directo ¡Internet se vuelve loco!

Ari Gameplays y Juan Guarnizo forman la pareja más famosa en el mundo de los streamers. Sin embargo, comenzó a filtrarse en redes sociales su inminente separación tras más de cuatro años de matrimonio.

Fue el influencer español Javi Oliveira quien destapó en un en vivo que la pareja anunciaría este 18 de septiembre su separación. Esta noticia dejó en shock a los internautas.

Juan Guarnizo y Ari Gameplays anunciarán esta noche su divorcio en un stream. pic.twitter.com/7fMRyGo1D7 — Javi Oliveira (@javioliveira) September 18, 2024

Las horas pasaron y la noticia llegó a manos de los mismos streamers pues Ari Gameplays y Juan Guarnizo, cada quien por sus canales oficiales anunciaron que se estaban divorciando.

Ari Gameplays y Juan Guarnizo confirma divorcio ¿en buenos términos?

Luego de los diferentes rumores alrededor del tema, se confirmó a través de un stream que esta noticia era real. Juan Guarnizo ante los rumores dijo:

“Ari y yo hace semanas tomamos la decisión de divorciarnos, ha sido una decisión complicada, pero se ha llevado de una manera muy saludable y con mucha calma” Juan Guarnizo

El streamer aseguró que el divorcio se esta dando de la manera más amistosa posible: “Ari y yo tuvimos un matrimonio muy bonito y también aunque sea raro sé que la palabra divorcio siempre te lleva a caos y malos sentimientos, pero también estamos teniendo un buen divorcio.”

Además, aseguró que aunque ya no sean pareja: “Siempre, toda la vida…sea mi exesposa o sea lo que sea, la voy a defender hasta el último día. Sé la persona que es. Yo sí la conozco. Ela jamás mereció los malos comentarios que le hicieron”

En cuanto a las razones se reservó a dar detalles: “No tenemos que dar motivos, porque no está mal conservar un poco de privacidad.”

Por su parte Ari Gameplay también confirmó el proceso de separación asegurando que Juan era una gran persona:

“Juan y yo si nos estamos separando, él y yo estamos bien, es una persona maravillosa, es increíble y estoy muy contenta de todos los años que me permitió conocerlo, de estar a su lado” Ari Gameplays





También confesó que siempre estaría para el a pesar de ya no ser pareja: “así va a seguir siendo, siempre voy a estar para él, siempre va a tener todo mi apoyo”

Ary quiso dejar en claro que el tiempo juntos los hico aprender y crecer por lo que esta separación no es el fin: “que la relación terminará no significa que no funcionáramos, yo creo que tuvimos bastante aprendizaje mutuo en la relación, yo le deseo lo más bonito en esta vida, lo quiero mucho, le tengo mucho aprecio, es muy muy muy bueno”

Así dieron la noticia:

Juan Guarnizo y Ari Gamplays confirman el divorcio. pic.twitter.com/onlTHNOwdL — Javi Oliveira (@javioliveira) September 19, 2024

¿Quién es Juan Guarnizo?

El streamer colombiano se ha caracterizado en el mundo del Internet por su contenido de videojuegos, participando en series dentro de los mismos como la Juaniquilacopa y TortillaLand. Su talento le ha valido un premio ESLAND 2023 como ‘Mejor Roldplayer del Año’, un evento celebrado en México, consolidando aún más su posición como uno de los influencers más prominentes.

Su carrera ha ido creciendo tanto que ha colaborado en la Kings League, el torneo de fútbol creado por el exfutbolista Gerard Piqué. Su talento no solo se queda en el mundo del videojuego, pues prestó su voz en la película de Spiderman Across The SpiderVerse para Spider Man

¿Quién es AriGameplays?

Abril Abdamari Garza Alonso más conocida como AriGameplays, es una streamer, tiktoker, youtuber y cosplayer mexicana de 26 años.

Su carrera comenzó en 2014 con tips de maquillajes y con el tiempo lo combino con videojuegos. La influencer ha participado en el famoso evento creado por Ibai Llanos conocido como La Velada del Año II, boxeando contra Paracetamor en el año 2022 y fue coronada como la ganadora.

Ari y Juan comenzaron su relación como amigos a través de las redes sociales. Tras dos años de una intensa relación a distancia, marcada por viajes frecuentes, decidieron dar un paso más y construir juntos un futuro en México y finalmente en 2019 celebraron su amor en una ceremonia transmitida en vivo.