Eleazar Gómez insulta a Kike Mayagoitia en ‘La granja VIP’; desata críticas: “¿Villano o hipócrita?”

La última gala de eliminación en ‘La granja VIP’ dejó muchas tensiones entre los granjeros. Y es que, tras haberse salvado, Eleazar Gómez da de qué hablar por insultar a Kike Mayagoitia, con quien ha mostrado una camaradería en las últimas semanas.

¿Qué está pasando entre Kike Mayagoitia y Eleazar Gómez en ‘La granja VIP’?

Todo comenzó hace algunos días, cuando, durante una dinámica en ‘La granja VIP’, Kike Mayagoitia llamó “falso” a Eleazar Gómez. El presentador opinó que Eleazar “no siempre dice las cosas que siente” y, probablemente, esto se debe a las cosas que “carga de su pasado”.

Aunque no mencionó detalles, esto último, aparentemente, haría referencia a las acusaciones de violencia hacia sus exnovias y la estadía que estuvo en prisión por ello.

“Eleazar… siento que a veces no dices todo lo que piensas. Sé que vienes cargando con cosas fuertes, del pasado, de afuera. Aquí intentas una redención, yo lo veo muy bien. Sin embargo, sé que, con ciertas personas, no sientes esa empatía. A veces, eres falso con esas personas”, sostuvo.

Si bien le dejó claro que no tenía nada en su contra y comprendía que, probablemente, así era su “juego”, el actor, aparentemente, no tomó de buena manera esto, pues muchos han notado que se han ido distanciando poco a poco.

Recientemente, se ha viralizado un fragmento del 24/7 en el que no solo se puede ver la tensión que hay entre ellos, sino que también se observa cómo es que Gómez insulta al regiomontano.

¿Cómo fue el insulto de Eleazar Gómez a Kike Mayagoitia?

En el video viral, se puede ver cómo Kike Mayagoitia y Eleazar Gómez cruzan camino, pero no se dirigen la palabra. Cuando el conductor está lo suficientemente lejos, el actor proclama un corto, pero contundente insulto en su contra.

“Pin… imbé...” Eleazar Gómez

Todo indica que Kike no lo escuchó, pues no hubo respuesta o reacción de su parte. Este asunto generó mucho debate en redes sociales. Si bien algunos sostienen que Eleazar es el “villano que necesita el reality”, otros consideran que es un “hipócrita” al no decirle a Kike su insulto de frente.

En las últimas semanas, algunos han asegurado que Gómez es el “villano”, pues es uno de los que más ha tenido peleas con otros granjeros.

😳ELEAZAR GÓMEZ insulta a MAYAGOITIA😱



¿Quién es el capataz y primer nominado hoy lunes 3 de noviembre en ‘La granja VIP’?

Este lunes 3 de noviembre, se llevó a cabo la prueba del capataz en ‘La granja VIP’. El granjero que ganó la prueba fue Sergio Mayer Mori. El joven no solo liderará esta semana, sino también tendrá inmunidad y mandará a dos compañeros a competir en el duelo de nominación.

También se abrió el legado de Omahi, tercer eliminado de la temporada, en el que manda a nominación directa a Lolita Cortés.

