La granja VIP: ¿Quiénes son los nominados de hoy, miércoles 19 de noviembre? ¡Las reglas cambiaron!

Este miércoles 19 de noviembre, los granjeros de “La granja VIP” se enfrentan a uno de los momentos más tensos de la semana: la asamblea de nominación. Hasta ahora solo hay una sentenciada, Kim Shantal, marcada directamente por Manola Díez, quien la dejó nominada tras su eliminación del reality.

En el duelo de nominación, Fabiola Campomanes eligió al Patrón, mientras que el público mandó a Kike Mayagoitia a la competencia. Sin embargo, debido a un malentendido, no se pudo concluir quién quedó nominado. La producción de “La granja VIP” anunció que vería los videos a detalle y este miércoles 19 de noviembre se tendría un veredicto.

¿Quiénes serán nominados en La granja VIP? / Redes sociales

¿Qué pasó entre Kike Mayagoitia y ‘el Patrón’ en el duelo de nominación en La granja VIP?

Tras ser seleccionados para el duelo de nominación, Kike Mayagoitia y “El Patrón” se enfrentaron en una competencia con varios bloques que, desde el inicio, no lucían nada sencillos. Primero, debían cortar una viga con un serrucho; luego mantener el equilibrio para encestar pelotas; y finalmente ordenar una serie de cubetas de colores siguiendo reglas específicas.

Durante la prueba, Kike tomó ventaja sobre “el Patrón”, pero se confundió con las indicaciones de Kristal Silva en La granja VIP, lo que lo llevó a mover las cubetas de una forma no permitida. A pesar de que la conductora se dio cuenta y le llamó la atención, él aseguró que no entendía desde qué lado podía moverlas. Aun así, terminó primero, lo que provocó la impresión de que el conductor de Venga la Alegría se había salvado de la nominación.

Sin embargo, minutos después, el conductor de “La granja VIP” anunció que los videos serían revisados y que, incluso, serían mostrados a los granjeros este miércoles 19 de noviembre para tomar una decisión definitiva y limpia.

¿Quiénes serán nominados en La granja VIP? / Redes sociales

¿Cómo funcionará la nominación doble hoy, 19 de noviembre en La granja VIP?

Esta semana, la nominación en “La granja VIP” cambiará por completo. Durante la emisión del martes, el conductor del reality anunció que los participantes deberán nominar a dos concursantes, pero con una condición: solo podrán elegir a un granjero y a un peón.

Este giro supone un reto inesperado, especialmente porque muchos daban por hecho que, debido a los constantes roces y tensiones, los nominados serían mayoritariamente Alfredo Adame y Eleazar Gómez, ambos peones, quienes llevan 5 nominaciones consecutivas. Sin embargo, al existir la obligación de nominar también a un granjero, la jugada se complica para el resto de granjeros.

La alianza conformada por Fabiola Campomanes, Sergio Mayer Mori, la Bea, Teo, Kim Shantal, Lis Vega, el Patrón y Kike Mayagoitia se verá obligada a apuntar ahora contra alguien de su propio equipo, lo que podría generar traiciones, fracturas y nuevas estrategias dentro de la competencia.

La granja VIP / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de hoy, 19 de noviembre en La granja VIP?

Hoy se dará a conocer quienes se unen a Kim Shantal en la placa de nominados, como se sabe en “La granja VIP” las reglas cambian y los granjeros deberán adaptarse y asumir las nuevas indicaciones para la asamblea.

Información en desarrollo...

