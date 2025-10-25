¿Teo humilló a Sergio Mayer Mori en La granja VIP? La suite del capataz desata guerra silenciosa

La más reciente dinámica dentro en reality de Azteca volvió a provocar conversación en redes sociales, luego de que se anunciara que Sergio Mayer Mori tendría que compartir la suite del capataz con César Doroteo en La granja VIP, mejor conocido como Teo. La decisión no la tomó la producción, sino la audiencia, que con más de 2 millones de votos eligió al creador de contenido como uno de los favoritos para ocupar la habitación privilegiada del reality. Desde entonces, el ambiente dentro del programa ha mostrado señales de tensión.

¿Qué pasó entre Teo y Sergio Mayer Mori en la suite del capataz?

El momento clave se dio cuando el conductor del reality dio a conocer la decisión de la audiencia: Teo se uniría a Sergio Mayer Mori en la suite del capataz de La granja VIP. Esto ocurrió después de que el público emitiera más de 2 millones de votos, cifra que se convirtió en el centro de una discusión constante dentro del programa.

Mayer Mori no ocultó su molestia. Frente a cámaras, expresó que no era el hecho de compartir habitación lo que le incomodaba, sino que consideraba la decisión como una jugada en su contra. Señaló que el público lo había colocado en una posición incómoda y lo describió como un acto que buscaba “hacerlo ver como tonto”.

Ante este comentario, Teo mantuvo una postura tranquila, evitando la confrontación directa. Sin embargo, los seguidores del programa comenzaron a debatir en redes sobre un posible distanciamiento previo entre ambos y si existía una tensión acumulada que ahora salía a flote bajo presión.

Durante las siguientes noches en la suite del capataz, se presentó un momento que también llamó la atención de la audiencia. Mientras ambos dormían, César Doroteo tuvo un espasmo involuntario mientras descansaba, lo que hizo que moviera las manos de forma brusca. Debido a que compartían la misma cama, el movimiento provocó un leve roce en la cabeza de Sergio Mayer Mori.

La situación fue captada por las cámaras, aunque ninguno de los dos reaccionó de forma agresiva ni derivó en un conflicto directo. El clip circuló en redes, donde algunos usuarios comentaron el episodio y lo relacionaron como un desquite hacia Mayer Mori, por parte de Teo.

¿Sergio Mayer Mori sigue molesto por los 2 millones de votos del público para Teo en La granja VIP?

El tema de los votos se convirtió en una constante en las declaraciones de Sergio Mayer Mori durante las últimas jornadas dentro de La granja VIP. En varias conversaciones con sus compañeros, volvió a mencionar los más de 2 millones de votos a favor de Teo, cuestionando la autenticidad del proceso.

Durante una charla en la cocina, comentó que le resultaba difícil creer que dicha cantidad de votos se hubiera emitido en tan poco tiempo. Incluso, comparó el número de seguidores del influencer en distintas plataformas, señalando que mientras en redes como Instagram contaba con aproximadamente 300 mil, en YouTube superaba los 2 millones de suscriptores.

Sus compañeros le respondieron que el voto podía venir de diferentes plataformas, lo que generó una respuesta irónica de Mayer Mori, afirmando que todos los suscriptores debieron haber votado. Esta insistencia se interpretó como un indicador de la incomodidad que le provocó la situación por usuarios en redes sociales.

¿Sigue la rivalidad entre Sergio Mayer y Teo o se trata de una estrategia de juego?

La convivencia dentro de la suite del capataz tiene un peso relevante en La granja VIP, pues no solo representa un espacio más cómodo, sino también un nivel simbólico dentro de la competencia. Compartir ese lugar implica acuerdos, negociaciones y, en ocasiones, alianzas o rupturas.

Sergio Mayer Mori sugirió incluso que se nominara a Teo en la dinámica de “La traición”, afirmando que enfrentarlo en ese escenario podría significar una salida casi segura para él. Este comentario fue recibido con sorpresa por algunos de sus compañeros, quienes señalaron que la fuerza en la competencia también se muestra en la respuesta del público.

