Julio César Chávez explota contra reporteros por preguntas sobre la salud mental de su hijo

Julio César Chávez protagonizó un tenso enfrentamiento con un reportero después de que este le hiciera preguntas relacionadas con su hijo, Julio César Chávez Jr. A pesar de un presunto distanciamiento previo, una fotografía reciente había sugerido una reconciliación entre padre e hijo.

Sin embargo, al ser abordado por la prensa al salir del aeropuerto, el famoso pugilista mexicano reaccionó con molestia ante las preguntas sobre su vida familiar.

Los medios intentaron averiguar sobre la relación entre Julio César Chávez y su hijo, lo que molestó al boxeador. Él respondió de forma sorpresiva, lo que hizo que la situación se pusiera incómoda para todos los presentes.

Chávez siempre ha tratado de mantener sus problemas familiares fuera del ojo público, de manera reservada. Sin embargo, después de reconciliarse con su hijo, parece haber decidido guardar completo silencio sobre el tema, lo que podría ser la razón detrás de su reacción ante las preguntas de los medios.

En redes sociales, la polémica desatada por el incidente ha provocado una serie de reacciones encontradas. Mientras algunos usuarios respaldan la decisión de Chávez de mantener su vida privada fuera del escrutinio público, otros critican su respuesta brusca y defienden el derecho de la prensa a preguntar sobre temas de interés general.

Comentarios en redes sociales.

“Tiene toda la razón. Ya basta de preguntar por la familia”, “Respeten a todos los que han puesto en alto el nombre de nuestro México no sean irracionales. El señor es una leyenda, por lo tanto hay que darle su lugar y se los dice un mexicano que no es fan del box, pero me duele que haya tanto loco que no valora nuestros tesoros nacionales. Julio lo es una leyenda y es de México”