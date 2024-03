Kimberly ‘La más preciosa’ pone un alto a Charlotte Lascurain: “Que no se meta con lo que es mío”

Kimberly Irene (33 años) de ‘las Perdidas’ reveló que Charlotte Lascurain (28) le mandó mensajes a su esposo y no lo permitirá:

“Mi matrimonio con Óscar va muy bien y estamos más unidos que nunca. Amo mucho a mi esposo y lo voy a defender de quien sea. Siempre lo voy a cuidar”.

“Tengo pruebas de que esa mujer (Charlotte) le mandó mensajes a Óscar. No es mi culpa que se sienta poca cosa y tenga que buscar lo ajeno”. Kimberly ‘la más preciosa’

“No voy a dejar que nadie venga a quitarme lo que es mío. Ella está esperando que Óscar le dé entrada. Yo confío en mi esposo y sé que no pasará nada. Tenemos mucha confianza”.

“Óscar me enseñó los mensajes que le mandó y por eso me molesté. Quiere meterse en mi matrimonio. No tengo por qué aguantarlo . Ni siquiera me interesa saber de ella, pero sigue metiéndose.

Oscar Barajas y Kimberly ‘La más preciosa’ / Redes sociales

“Mis abogados están revisando la demanda que me puso (por supuestas amenazas y agresiones) y, al parecer, no procede. No puedo mencionar su nombre hasta que todo quede resuelto. Lo que puedo decir es que está loca. Por todo lo que hace se cree la primera dama de México (ríe). Pobrecita”.

“No sé si tenga alguna obsesión con Óscar, o tal vez lo hace para enfadarme, pero ni al caso con esa vieja. Yo no quiero relacionarme con ella, ni para colaborar, mucho menos para amistad. Para mí ella no existe. Está malita de su mente y no sabe en dónde está ubicada. Solo quiere colgarse de mí y andar de coscolina”.

“No planeo contrademandarla. Es tiempo perdido. Tampoco me gustaría mandarle un mensaje. Prefiero decírselo en persona. No la voy a golpear. Sin embargo, me gustaría verla de frente para dejarle claro que no se meta con lo que es mío y que no ande de ridícula e inventada”.

TAMBIÉN HABLA ÓSCAR BARAJAS SOBRE LOS MENSAJES QUE LE MANDÓ CHARLOTTE

“Cuando me di cuenta de los mensajes, me sacaron mucho de onda. Así que se los enseñé a mi esposa, porque la confianza es lo primordial entre ella y yo”.

Agregó: “Ya la bloqueé, pero nos dimos cuenta de que me ha mandado mensajes desde otras cuentas falsas. Si veo que todo esto sube de nivel y que llegamos a cosas más serias, pensaré en demandarla por acoso, porque son mensajes constantes”, finalizó.

Kimberly La Más Preciosa no ha dicho nada al repecto / Instagram: @oscar_bajaras00 / @kimberly_lamaspreciosa

¡No aprende! Charlotte insiste en conquistar a Óscar: “Es muy atractivo”

Charlotte sabe que Kimberly se enojó con ella por mandarle mensajes comprometedores a Óscar Barajas. Confesó que lo hizo porque le parece muy atractivo.

“Hace unos días se me salió mandarle unos mensajitos y darle like a una de las publicaciones de Óscar, esposo de Kimberly. No sé si ella le maneje sus redes, pero se molestó muchísimo conmigo”.

“Sinceramente, lo hice porque tenía muy buenas intenciones de colaborar con ellos. Tenía la esperanza de hacer un video con los dos. Quería dialogar y quedar en buenos términos”. Charlotte Lascuraín

“También lo hice porque Kimberly será la nueva reina de la comunidad LGBT, y mi objetivo era demostrar que entre chicas trans nos apoyamos. Sin embargo, ella lo tomó muy mal”.

“No voy a negar que Óscar se me hace muy atractivo. Debo confesar que él sí tiene lo suyo y me gusta todo de él (ríe). Es un niño muy educado, buena onda. Es guapo, razonable. Se ve que es amoroso, detallista y romántico. A veces veo que Kimberly lo trata mal. Yo lo podría tratar mejor”.

Estos son algunos de los mensajes que le ha mandado al esposo de Kimberly. / Cortesía

Charlotte Lascurain confiesa que quiere probar la intimidad con Óscar Barajas

Estaría dispuesta a tener intimidad con él. “Óscar tiene un físico muy bonito y me atrae mucho. ¡Es todo mi tipo! Si él me diera entrada, yo aceptaría conocerlo. Me encantaría conocerlo, aunque lo dudo mucho, porque ella lo cuida como si fuera su mayor tesoro y el único hombre que tendrá́ en su vida. Qué horror. Pobrecita”.

“Siento que Óscar me destrozaría en la cama. Se ve que es bueno en la intimidad y dejaría a que me hiciera lo que él quisiera. También me animaría a tener un trío (ríe). Charlotte Lascurain

Charlotte Lascurain teme por su vida

Espera solucionar sus problemas. “Estoy abierta a que ella y yo nos reconciliemos. Me gustaría que fuéramos amigas, pero siento que para ella, yo soy su mayor inseguridad. Me agarró mucho odio y siento que ya es algo muy personal. Temo por mi integridad y por mi vida. Por eso puse la denuncia en su contra”.

“Sus fans me mandan mensajes amenazándome. Me da miedo que me vayan a cachetear en la calle. Ellos son intensos y tóxicos como ella”. Charlotte Lascurain

“Esta denuncia se basa en el tema de género, porque Kimberly tiene sus documentos como hombre y yo como mujer. Por esa razón está procediendo de una manera más rápida”.

“No sé qué pasará con mi caso, pero mi abogado me comentó que podemos llegar a que ella ofrezca una disculpa pública o se pida una reparación del daño. Si me golpea, se iría a la cárel”, concluyó.