Charlotte Lascurain demandará a Kimberly ‘la más Preciosa’ tras ser amenazada ¡Teme por su vida!

La mañana de este martes 20 de febrero en exclusiva platicamos con Charlotte Lascurain sobre su sencillo en colaboración con su novio Eivam, titulado Guaitechican. El tema ya se encuentra en todas las plataformas digitales. ¡Ha tenido una excelente aceptación!

“Desde que mi novio me dijo que tenía esta canción me encantó, porque es mucho de cómo yo me hice viral en las redes. Entonces la grabamos y el resultado quedó increíble”, dijo Charlotte.

Charlotte Lascurain / Instagram: @charlotte_lascurain15

Tras cumplir este sueño, Charlotte prometió prepararse aún más. Además de entrar al género del reguetón, también incursionará en los corridos tumbados, los cuales se han vuelto muy populares actualmente.

“Estamos por entrar al estudio a grabarlo, también es creación de Eivam y es un poco de nuestra historia de amor, porque nos conocimos en una fiesta y de inmediato se dio el flechazo. Aunque él vive en León y yo acá en la CDMX, eso no ha sido impedimento para nuestra relación, es un gran hombre”. Charlotte Lascurain

¿Charlotte Lascurain demandará a Kimberly ‘la más Preciosa’?

Llamó la atención que Charlotte nos compartió que en los próximos días acudirá a la fiscalía para levantar un acta en contra de Kimberly ‘la más Preciosa’.

“Fíjate que es una situación muy alarmante, porque en uno de sus recientes videos en vivo que hizo en sus redes, me amenazó de golpearme. Esas ya son palabras mayores y la verdad tengo miedo y temo por mi vida, por eso estoy en pláticas con mi abogado para ver como debemos de actuar, si es una demanda o una acta de hechos, para dejar un precedente de lo que está ocurriendo”. Charlotte Lascurain

La influencer aseguró que desconoce porque hay tanto odio por parte de la integrante de ‘las Perdidas’ hacia ella: “Todo empezó porque le di un like a la foto de su novio o esposo, porque ya ni sé, pero con eso siempre me quiere golpear. De hecho, en los últimos premios Miaw de MTV, donde nos encontramos, me empezó a gritar de cosas y me quería golpear, por eso es que tengo miedo”.

Esta fue la reacción de Charlotte cuando Kimberly le estaba reclamando el haberle dicho que le iba a quitar a Oscar / TikTok: @charlotte_lascurain15

Charlotte recibe apoyo de su novio, Eivam, en la decisión de demandar a Kimberly

Por su parte, Eivam nos comparte cómo apoya a Charlotte en la decisión de emprender acción legal contra Kimberly: “Si es una situación complicada. Yo estaré apoyándola en todo porque es mi novia y la tengo que defender, pero sí es una cuestión de peligro”.

Finalmente, nos reveló lo feliz que está a lado de Charlotte: “Es una gran mujer, siempre me hace reír y estamos increíble. Tiene mucho talento y la estaré apoyando en todo. Eso sí, es celosa, pero lo normal”.