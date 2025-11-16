Ángela Aguilar le hace desplante a Vadhir Derbez: el momento que encendió críticas en los Latin Grammy 2025

La alfombra roja de los Latin Grammy 2025 fue escenario de múltiples momentos virales, pero ninguno generó tanta conversación como la breve interacción entre Ángela Aguilar, Christian Nodal y Vadhir Derbez. Una grabación difundida en TikTok captó lo que muchos usuarios describieron como un instante de aparente incomodidad, el cual rápidamente se volvió uno de los temas más comentados del evento.

Ángela Aguilar habla de lo que pasó con Nodal en los Latin Grammy / Captura de pantalla

¿Qué ocurrió entre Ángela Aguilar, Christian Nodal y Vadhir Derbez en los Latin Grammy 2025?

Según el clip compartido en TikTok, Vadhir Derbez fue el primero en acercarse a la pareja. Con una sonrisa, saludó a Ángela Aguilar y estrechó la mano de Christian Nodal mientras decía: “Hola, ¿cómo estás?”. Ángela respondió con un “Hola, ¿bien y tú?” y Vadhir añadió: “Bien, aquí dándolo todo, tú sabes”.

El intercambio continuó de forma breve cuando el actor preguntó qué día habían llegado a Las Vegas, a lo que Ángela contestó: “Antier”. Después de esa frase, la cantante tomó la mano de Nodal y comenzó a caminar con él entre la multitud. En el video se escucha que Ángela dice “perdón”, mientras Vadhir alcanza a responder: “Ahorita los veo”.

La grabación muestra cómo Vadhir se queda en el mismo punto, mientras la pareja se aleja. Este detalle fue el que detonó comentarios sobre un posible momento tenso o incómodo durante la alfombra roja.

Interacción de Ángela Aguilar, Christian Nodal y Vadhir Derbez / Captura de pantalla

¿Por qué el video de la interacción de Ángela Aguilar con Vadhir Derbez generó tantas críticas en redes sociales?

La reacción en plataformas como TikTok y X fue inmediata. El video se viralizó con miles de usuarios señalando que el saludo entre las celebridades parecía frío y que Ángela Aguilar y Christian Nodal se retiraron sin prolongar la conversación.

Entre los comentarios más repetidos aparecían frases como “Hacen de menos a las personas” y otros señalaban que la interacción lucía distante. Estas publicaciones generaron debate, ya que varios usuarios interpretaron el gesto como un corte abrupto hacia Vadhir Derbez.

¿Vadhir Derbez también fue criticado por el momento viral con Ángela Aguilar y Christian Nodal en los Latin Grammy?

Mientras algunos criticaban a Ángela Aguilar y Christian Nodal, otros usuarios destacaron la actitud de Vadhir Derbez, describiéndolo como accesible durante la breve conversación. Varias comentarios de usuarios en redes como TikTok resaltaron que el actor saludó con amabilidad y se mostró dispuesto a conversar.

En comentarios se leía que Vadhir había mostrado “humildad” y “sencillez”, percepciones que surgieron tras la reacción captada en el video. Las plataformas continuaron comparando el comportamiento de los tres involucrados, alimentando aún más el interés por el clip.

El momento, aunque breve, se convirtió en uno de los más comentados de la ceremonia, principalmente por la forma en que se difundió y reinterpretó en redes sociales.

