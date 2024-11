Nodal y Ángela Aguilar tuvieron una fuerte pelea en los Latin Grammy, afirman, ¿por Pepe Aguilar?

Pese a las críticas que han recibido en las últimas semanas, Christian Nodal y Ángela Aguilar se presentaron en los Latin Grammy como toda una pareja feliz. No obstante, en las últimas horas se ha revelado información demostrando que, aparentemente, no todo es lo que parece.

A través de redes sociales, se ha viralizado un video tras bambalinas del evento en el que muestra a Ángela comportándose de manera muy fría con su esposo.

En el clip, se ve a Christian preguntándole si podía acompañarla, a lo que la cantante, quien al parecer estaba de mal humor, le responde: “No sé, como tú quieras”, con un tono bastante seco.

Este hecho ha generado mucho revuelo en internet. La gran mayoría de los internautas apuntan a que hubo una grave discusión entre ambos, algo que habría sido confirmado recientemente por Michelle Rubalcava.

Ángela Aguilar y Nodal tuvieron una fuerte pelea en los Latin Grammy

A través de su canal de YouTube, Michelle Rubalcava reportó que Christian Nodal estaba sumamente molesto con Ángela Aguilar. Aunque no mencionó el motivo exacto, al parecer, la discusión ocurrió previo a los Latin Grammy.

“Me mandan que Christian iba muy molesto con Ángela. Porque si te das cuenta Ángela quería saludar y el otro la jaló como de ‘vente para acá'. Que habían discutido minutos antes, no sé qué pasó, no sé cuál fue el tema, pero los habían visto discutir” Michelle Rubalcava

Aparentemente, testigos de la discusión le habrían comentado que la pelea causó mucha tensión entre los dos, motivo por el cual Ángela le habría respondido de una manera tan fría en el video viral.

El exconductor de TV Azteca también planteó la posibilidad de que todo se debió a la presencia de Pepe Aguilar en la premiación, pues, al parecer, no hay una buena relación entre Nodal y su suegro.

“Alguien ahí que estuvo en el evento me llegó a contar, me dijo ‘wey estos discutieron y hubo un momento de mucha fricción’. Nada que en la noche no hayan arreglado”, indicó.

¿Cómo es la relación entre Nodal y sus suegros?

Tras lo sucedido en los Latin Grammy, se filtró un video en el que se ve a Christian Nodal conviviendo con sus suegros, Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez.

En dicho clip, se ve a los tres teniendo una plática muy amena, sugiriendo que existe una buena relación entre ellos. Si bien no se escucha su conversación, se muestra que hay risas y una gran actitud por parte de los tres, lo que pondría fin a los rumores sobre su “distanciamiento”.

Pepe Aguilar y Ángela Aguilar juntos / Instagram: @pepeaguilar_oficial

¿Pepe Aguilar es un mal suegro?

Aunque Ángela y Nodal ha recibido muchas críticas desde que anunciaron su romance, los señalamientos se intensificaron después de que Cazzu, ex de Nodal, revelara que se enteró de la relación entre los cantantes a través de los medios y no meses antes como aseguró Ángela en su momento.

Como era de esperarse, Pepe Aguilar no soportó las críticas en contra de su hija. Una fuente cercana a la familia contó para TVNotas que Pepe obligó a Nodal a defender a su hija, pues ¡a él le habrían contado otra versión de la historia!

Aunado a esto, en ‘Chisme no like’ reportaron que esta situación fue el “punto de quiebre” entre Christian y su suegro, quienes actualmente se odiarían a muerte.

