Mamá de Christian Nodal preocupa por su estado de salud: ¿cancela su cumpleaños por una nueva complicación?

La celebración que cada año reúne a los más cercanos a Cristy Nodal, madre del cantante Christian Nodal, supuestamente habría sido suspendida de forma inesperada. La razón, según reportes de la periodista Adri Toval, sería una presunta nueva complicación en su estado de salud.

Christian Nodal y su mamá Cristy / Ig: cristy_nodal

¿Qué le pasó a Cristy Nodal, mamá de Christian Nodal, y por qué preocupa su salud nuevamente?

De acuerdo con la información difundida por Adri Toval, la salud de Cristy Nodal presuntamente se habría deteriorado en días recientes, provocando preocupación tanto en su entorno familiar como entre los seguidores del artista. Aunque la periodista evitó especificar cuál es el padecimiento que enfrenta, las especulaciones apuntaría a que podría tratarse de una supuesta recaída relacionada con sus problemas previos.

Adri Toval “La señora Cristy Nodal tenía planeado celebrar su cumpleaños este 5 de noviembre en Guadalajara, aparentemente con la presencia de su hijo, Christian Nodal, y su nuera, Ángela Aguilar, además de otros invitados muy cercanos. Sin embargo, la fiesta tuvo que cancelarse a última hora, debido a que la salud de la señora se complicó”.

La noticia rápidamente encendió las alarmas entre los fans del cantante, quienes recuerdan los anteriores episodios de salud que ha enfrentado Cristy. Aunque Toval no quiso dar más detalles “por respeto a la familia”.

¿Cristy Nodal enfrenta una recaída o nuevas complicaciones tras su lucha contra el cáncer?

Hasta el momento no se ha confirmado si los nuevos problemas de salud de Cristy Nodal, exsuegra de Cazzu, están relacionados con su batalla contra el cáncer, pero los antecedentes médicos de la madre del intérprete de Adiós Amor hacen pensar que la familia podría estar atravesando momentos de angustia.

En entrevistas pasadas, Cristy contó que su primera lucha contra esta enfermedad comenzó en 2018, cuando fue diagnosticada con un problema en el estómago.

“Mis amigos más allegados y mi familia saben cuántos procesos pasé y todo lo que luché para estar bien” Cristy

Posteriormente, en 2021, se sometió a un procedimiento quirúrgico para tratar unas hernias y la vesícula, aunque los síntomas persistieron. En febrero de 2022, dijo que dejó de tolerar los alimentos y que su salud se deterioró rápidamente. Poco después, los estudios revelaron la presencia de un tumor en el colon, que finalmente desapareció sin intervención médica, algo que los doctores calificaron como inexplicable.

Desde entonces, la empresaria ha compartido mensajes de fe, asegurando que su recuperación fue “una prueba del poder divino”. Por ello, esta nueva noticia sobre su salud ha generado preocupación no solo entre los seguidores de Christian, sino también en la comunidad artística que la aprecia.

Cristy Nodal / Captura de pantalla de ig: @cristy_donal

¿Cuál es el estado actual de salud de Cristy Nodal y cómo reacciona la familia de Christian Nodal?

Hasta ahora, no hay un parte médico oficial ni declaraciones directas por parte de la familia Nodal, pero la periodista Adri Toval insistió en que la madre del cantante está siendo atendida y acompañada por sus seres queridos.

“Se sabe que la situación es delicada y que todos sus seres queridos están pendientes y acompañándola en este momento difícil” Adri Toval