Ángela Aguilar comparte apoyo de una fan en medio de críticas por su relación con Christian Nodal

Desde hace poco más de un año, Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, ha sido objeto de críticas en redes sociales luego de dar a conocer su relación y posteriormente casarse con Christian Nodal, cantante de música regional mexicana, quien previamente habría sido infiel a su entonces novia, la argentina Cazzu.

Por toda la polémica ha sido comparada con Florinda Meza y Karla Panini, quienes estuvieron envueltas en polémica por sus relaciones con Roberto Gómez Bolaños y Américo Garza, respectivamente. Además, Ángela también ha sido víctima de abucheos en eventos públicos y criticas cuando ha recibido reconocimientos a su música.

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Qué mensaje le dedicó una fan a Ángela Aguilar que ella compartió en sus redes?

Lo cierto es que, esta vez, Ángela Aguilar decidió romper el silencio, con el mensaje de un fan que mostró su apoyo y le recordó que su valor no depende de lo que piensen de ella.

“Ánimo, Angelita. En medio de tanto ruido y juicio, quiero recordarte que tu valor no depende de lo que se diga de ti. No olvides que, incluso en medio de la confusión o la crítica, el amor sigue siendo una escuela donde Dios nos moldea con ternura.

Recuerda a María, que no necesitó explicar lo que solo Dios entendía. Ella guardaba todo en su corazón, y en ese silencio encontraba la fuerza más grande: la de confiar plenamente en el amor divino. Hay silencios que no son debilidad, sino refugios de sabiduría.

Que el Espíritu Santo te conceda serenidad, sabiduría y libertad interior, para seguir cantando con el alma limpia y el corazón firme. Que tu música y tu vida sigan siendo un reflejo de belleza, incluso en medio del dolor. Que este tiempo de ruido sea también un tiempo de purificación interior, donde el amor se haga más maduro.”

Ángela Aguilar comparte mensaje de apoyo de su fan en medio de las críticas y ataques que recibe por Christian Nodal. / Instagram: @angela_aguilar

Ángela Aguilar comparte respuesta a mensaje de apoyo de una fan

“Mensajes que sanan. Gracias por siempre llenarme de amor y apoyo, angelitxs. Los llevo en mi corazón”, expresó Ángela Aguilar en su cuenta de Instagram junto a la foto del mensaje de su fan.

Con estas palabras, la cantante reconoció el cariño de sus seguidores en una temporada tan difícil. Ángela compartió que su refugio, el escenario, se había convertido en un campo de batalla:

“Mi lugar seguro se convirtió en un campo de batalla y rendirme parecía la única opción! Hoy les ofrezco mi canto, si es que no les gusta quién soy”, compartió Ángela Aguilar en un video en sus redes sociales.

