¿Profanan la memoria de Camilo Sesto? Indignación por grabación clandestina en su tumba

La tranquilidad del cementerio de Alcoy, Alicante, se rompió de golpe y el nombre de Camilo Sesto volvió a ser tendencia, pero esta vez no por su legado musical. Una grabación realizada en el espacio donde se ubica su tumba provocó enojo e indignación, luego de que se filtrara que el lugar habría sido usado para filmar escenas inapropiadas. ¿Nadie se dio cuenta?

¿Qué grabaron en la tumba de Camilo Sesto y por qué causó tanta indignación?

La polémica estalló cuando trascendió que una productora utilizó el cementerio de Alcoy para filmar escenas de alto contenido íntimo, justo en el sitio donde se encuentra el mausoleo del intérprete de Algo de mí, Camilo Sesto.

Para el grupo popular del Ayuntamiento de Alcoy, lo ocurrido es “lamentable y reprobable” y representa “una grave falta de sensibilidad” hacia la memoria del artista, su familia y los ciudadanos.

El señalamiento fue directo: ¿cómo se permitió una grabación así en un espacio funerario y ligado a una figura tan emblemática? La pregunta encendió las redes sociales y generó una oleada de críticas contra las autoridades locales.

¿Hubo permiso para el rodaje polémico en el cementerio de Alcoy? Esto dice el Ayuntamiento

Frente al escándalo, el Gobierno municipal, negó de forma tajante haber autorizado una grabación de este tipo. Según explicaron, la Alcoy Film Office nunca concedió permiso para una producción de carácter explícito.

De acuerdo con la documentación revisada, la productora presentó una sinopsis totalmente distinta, donde se hablaba de la visita de un personaje

Sinopsis presentada al Ayuntamiento “Danny visita la tumba de su pareja, en un momento de introspección profunda y desoladora. Mientras reflexiona sobre su pérdida, aparece Robby, un joven desconocido que accidentalmente llega al lugar buscando orientación. La irrupción inesperada de Robby rompe la burbuja de dolor de Danny, marcando el inicio de una interacción incómoda pero significativa. A pesar de la resistencia inicial de Danny, quien aún se encuentra atrapado en su duelo, Robby aporta una chispa de curiosidad y humanidad al sombrio escenario, abriendo la puerta a una posible conexión en el futuro. La escena establece un contraste entre la oscuridad del pasado y la posibilidad de un nuevo comienzo.”

Desde el ayuntamiento acusaron de haber sido engañados por “tergiversar los hechos y generar confusión entre la ciudadanía” y recalcaron que “no existe ninguna referencia en la solicitud de rodaje ni en la sinopsis a la tumba de Camilo Sesto, ni a ningún elemento concreto del patrimonio funerario de la ciudad”.

Otro punto que salió a la luz es que la grabación se realizó en diciembre de 2024, cuando el mausoleo aún no estaba concluido y antes del traslado de las cenizas del cantante.

Aunque este argumento fue usado por el ayuntamiento para matizar la gravedad del caso, para muchos ciudadanos no justifica lo ocurrido, ya que el espacio ya estaba plenamente identificado como el lugar destinado a honrar la memoria de Camilo Sesto.

¿Qué consecuencias habrá tras el escándalo por el rodaje en la tumba de Camilo Sesto?

La concejala de Turismo, Lorena Zamorano, adelantó que la futura ordenanza municipal incorporará de forma expresa la prohibición de rodajes de producciones para adultos en el dominio público del municipio o de aquellas que puedan vulnerar la dignidad de las personas, los derechos humanos o el bienestar animal. Este movimiento normativo apunta a cerrar cualquier vacío regulatorio y a reforzar los criterios de autorización de la Alcoy Film Office para proteger espacios sensibles, como los cementerios, y salvaguardar la memoria de figuras emblemáticas como Camilo Sesto.

La oposición continúa demandando explicaciones y señalando lo que considera una “grave falta de sensibilidad”, mientras que el Gobierno municipal llama a no confundir y a no tergiversar la documentación oficial. En paralelo, se ha hablado de una investigación para aclarar si hubo incumplimientos por parte de la productora en el uso real del espacio frente a lo que solicitó formalmente, y si se vulneraron condiciones que, de haberse conocido, habrían impedido el rodaje.

Un medio revela cómo se filmaron las polémicas escenas en el cementerio de Alcoy:

¿Quién fue Camilo Sesto y por qué su legado sigue siendo tan importante?

Camilo Sesto, cuyo nombre real era Camilo Blanes Cortés, nació el 16 de septiembre de 1946 en Alcoy, Alicante, y se convirtió en uno de los cantantes y compositores más influyentes de la música en español. Con más de 40 producciones discográficas y millones de discos vendidos, su legado abarca baladas románticas, pop y música melódica que marcaron generaciones en España y América Latina. Su primer gran éxito llegó en 1971 con el álbum “Algo de mí”, que lo catapultó a la fama y consolidó su estilo único.

Entre sus canciones más icónicas se encuentran



“Perdóname”

“¿Quieres ser mi amante?”

“Jamás”

“Melina”

“Amor... Amar”, temas que se convirtieron en himnos del amor y la nostalgia.

Además, Camilo Sesto fue pionero en la producción musical en España, destacando por su participación en la adaptación de “Jesucristo Superstar”, donde interpretó el papel principal y revolucionó el teatro musical en la década de los 70. Su capacidad para combinar interpretación, composición y producción lo convirtió en un artista integral.

En sus últimos años, Camilo Sesto presentó el álbum “Camilo Sinfónico”, grabado junto a la Orquesta de Radio Televisión Española y con colaboraciones de grandes artistas como Marta Sánchez, Pastora Soler, Ruth Lorenzo y Mónica Naranjo, reafirmando su vigencia en la industria musical. Falleció el 8 de septiembre de 2019, dejando un legado imborrable en la música romántica y siendo recordado como uno de los grandes íconos de la canción en español.

