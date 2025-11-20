Filtran a presunta ganadora de Miss Universo 2025 a días de la final: ¿La mexicana Fátima Bosch gana?

A menos de 48 horas de la gran final de Miss Universo 2025, una serie de encuestas han encendido las redes sociales y generado un intenso debate entre fanáticos, expertos y seguidores de los certámenes de belleza. Según diversas plataformas de votación y pronósticos especializados, la presunta ganadora del certamen estaría casi decidida. ¿Se trata de Fátima Bosch?

¿Fátima Bosch tuvo un accidente a días de la gran final de Miss Universo 2025?

El accidente que tuvo Fátima Bosch ocurrió cuando llegó a la habitación del hotel asignado para las concursantes. En una historia de Instagram, la mexicana explicó que encontró pequeños fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo, aparentemente restos de algún objeto roto por un huésped previo y que el equipo de limpieza no alcanzó a retirar por completo.

Mientras caminaba descalza, uno de esos pedazos se le incrustó en la planta del pie. La modelo contó que, de forma improvisada, logró extraer parte del vidrio con una pinza personal, aunque reconoce que aún siente que podría haber quedado un fragmento dentro.

Traigo un vidrio clavado en el pie (...). Había pedacitos de vidrio en nuestro cuarto, no sé por qué (...), yo creo que un huésped rompió algo y no vieron que había pedacitos. Según yo, lo saqué con una pinza, me curé, pero me duele mucho donde me lo clavé. Creo que debe de haber un pedacito por ahí, pero como la carne ya se cerró, obviamente no me voy a andar tocando ni abriendo nada. Fátima Bosch, vía redes sociales

Aun con la lesión, Fátima Bosch sigue atendiendo cada compromiso de la agenda oficial del certamen, que abarca ensayos, entrevistas, sesiones de fotos y eventos sociales.

“ Estoy aquí más fuerte que nunca… mientras haya Miss Universo, México tiene representante ”, dijo Bosch.

Fátima Bosch se prepara para representar con todo a México en Miss Universo 2025 / Especial

¿Quién sería la presunta ganadora de Miss Universo 2025 según filtraciones?

En las redes sociales oficiales de Miss Universo, así como en las votaciones realizadas por el público, destaca Ahtisa Manalo, Miss Filipinas, candidata que ha tenido la mayor cantidad de apoyo digital.

Su gran comunidad la ha colocado como una de las favoritas tanto de su país, como de otros lugares del mundo. Hasta este momento, a Manalo ya la conocen como la “reina virtual”, debido al alcance de su contenido y el compartido sobre ella en las plataformas de Miss Universo.

Expertos en la comunidad “pageant” (quienes analizan cértamentes o espectáculos públicos) señalan que Manalo posee un perfil sumamente competitivo: elegancia clásica, sólida formación académica y un desempeño impecable en las pruebas preliminares. Incluso antes de la filtración, varios especialistas ya la colocaban dentro del Top 3.

Por último, las casas de apuestas suelen tener una idea sobre los escenarios más probables en torno a una competencia. En el caso de Miss Universo 2025, fue Polymarket, una casa de predicciones, la que también tenía a Ahtisa Manalo de Filipinas como favorita, pero con un claro repunte de Bosch los últimos días, ha sido relegada a lugares más abajo.

Ahtisa Manalo de Filipinas, favorita en Miss Universo / Redes sociales y polymarket

¿Dónde y cuándo ver la gran final de Miss Universo 2025?

Pese a los polémicas que han marcado esta edición de Miss Universo 2025, las concursantes (entre ellas Fátima Bosch) siguen concentradas en su preparación rumbo a la gran final, prevista para el 21 de noviembre de 2025 en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Nonthaburi, Tailandia.

Debido a la diferencia horaria, en México la transmisión comenzará el jueves 20 de noviembre a las 19.00 hrs. En territorio mexicano, los seguidores del concurso podrán disfrutar del evento a través de Telemundo Internacional y en Imagen Televisión (Canal 3).

La edición 2025 de Miss Universo apunta a ser recordada no solo por su glamour, pasarelas y espectaculares atuendos, sino también por los imprevistos y retos que las candidatas han tenido que superar en los días previos a la coronación .

