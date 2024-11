Se cumple, otra vez, la ‘Regla de 3': mueren tres famosos en la última semana de noviembre

El mundo del espectáculo mexicano se encuentra de luto tras una semana marcada por el fallecimiento de tres importantes figuras:



Carlos Casiano, reconocido floor manager del programa Hoy ;

Myra Milaszenko, madre del cantante Erik Rubín; y

Silvia Pinal, icónica actriz, productora y la ‘Diva del cine de oro’ en México.

Estos trágicos eventos han reavivado la llamada ‘Regla de 3’, una teoría ampliamente difundida en el ámbito artístico como cuando llegó la partida de Vicente Fernández, Carmelita Salinas y Enrique Rocha con pocos días de diferencia.

O de la actrices Irma Serrano, Rebecca Jones y del actor Ignacio López Tarso que partieron en marzo de 2023.

Irma Serrano, Rebecca Jones e Ignacio López Tarso



¿Qué es la ‘Regla de 3’?

La ‘Regla de 3’, también conocida como Celebrity death rule of threes, sugiere que los fallecimientos de figuras públicas ocurren en grupos de tres. Esta creencia tomó fuerza en 1959, tras el accidente aéreo que cobró la vida de Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper, tres leyendas del rock and roll. Desde entonces, cada vez que mueren varias celebridades en un corto periodo, resurgen debates sobre este fenómeno.

En realidad, no existe evidencia científica que respalde esta teoría. Expertos coinciden en que es una casualidad derivada de la percepción humana, que tiende a buscar patrones en los acontecimientos. Aun así, la reciente pérdida de Carlos Casiano, Myra Milaszenko y Silvia Pinal ha dado pie a que el mito resurja con fuerza entre seguidores del entretenimiento.

Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper, fallecen en 1959. / Foto del diario The Daily Tribune

Carlos Casiano, Myra Milaszenko y Silvia Pinal: Tres despedidas que marcaron noviembre

Carlos Casiano: una pérdida inesperada

El domingo 24 de noviembre, el equipo del programa Hoy confirmó el fallecimiento de Carlos Casiano, floor manager del matutino. Este profesional era reconocido por su dedicación y carisma detrás de cámaras. Personalidades como Galilea Montijo y Raúl Araiza expresaron su pesar y luego en el programa le hicieron un homenaje, recordándolo como un elemento fundamental del equipo.

Recordaron a Casiano en el programa de hoy / YouTube

Myra Milaszenko: el adiós a la madre de Erik Rubín

El lunes 25 de noviembre, Erik Rubín, exintegrante de Timbiriche, informó el fallecimiento de su madre, Myra Milaszenko. En un emotivo mensaje en redes sociales, el cantante compartió su dolor, destacando la fortaleza y amor de su progenitora.

La noticia de la pérdida de la madre de Rubín, generó un gran impacto mediático, especialmente tras las controvertidas declaraciones de su amigo y compañero de programa, Raúl Araiza.

Los comentarios de Araiza en el programa ‘Hoy’ desataron una ola de críticas en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron su sensibilidad y preparación para abordar un tema tan delicado. La forma en que el conductor ‘felicitó' a Rubín por la pérdida de su madre fue considerada por muchos como inapropiada y fuera de lugar, generando un intenso debate sobre la importancia de la empatía y el respeto en la comunicación pública. Ante la ola de críticas, Araiza se vio obligado a aclarar sus palabras, asegurando que su intención había sido celebrar la vida de la madre de Rubín y que sus comentarios habían sido sacados de contexto.

Raúl Araiza se equivoca vivo y felicita a Erik Rubin.

Silvia Pinal: el cierre de una era dorada

El jueves 28 de noviembre, Silvia Pinal, ícono del Cine de Oro mexicano, falleció a los 93 años tras complicaciones pulmonares. La actriz, conocida por películas como ‘Viridiana’ y ‘El ángel exterminador’, dejó un legado imborrable en la cultura mexicana. Sus hijos, Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, estuvieron a su lado hasta el último momento, despidiéndola en una funeraria al sur de la Ciudad de México.

La primera actriz tendrá un homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes, el sábado 30 de noviembre, a las 11:00 am donde la actriz será reconocida como una de las figuras más importantes del espectáculo mexicano. Este evento será abierto al público.