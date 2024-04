Tras su divorcio, Ernesto D’Alessio ¡está abierto al amor!

Hace casi un año, Ernesto D’Alessio y su ahora exesposa, Charito Ruiz, anunciaron su divorcio después de 16 años juntos. Todo esto en medio de rumores de infidelidades e intentos de reconciliación. Ya legalmente divorciados, ella estrena noviazgo con un empresario de Monterrey, con quien, asegura, sus hijos apoyan la relación.

TVNotas le preguntó al actor y cantante sobre la situación y nos dijo: “Me parece muy bien. Es parte de su proceso para iniciar una nueva vida. Lo entiendo perfectamente porque cuando yo era niño mis padres se separaron. Conocí a Mery, esposa mi papá, que nos trató con mucho respeto. Del lado de mi mamá vivimos ese proceso con parejas como Carlos Reynoso. Aunque no a todos los quisimos mucho”.

Respecto a que el hijo mayor de Charito se quería quitar el apellido que Ernesto le dio, nos aseguró: “Fueron especulaciones, cosas de redes sociales. A veces juego muchas bromas. Él siempre será mi hijo. Se llama Jorge Antonio Vargas Ruiz y está feliz con su apellido. Llevamos una gran relación”.

Charito Ruiz y Ernesto D’ Alessio

Ernesto D’ Alessio habla de su relación con Charito y aclara si volvería a casarse

A su exmujer le desea puras cosas buenas. “Todo lo mejor. Es una gran mujer. Hay un cariño entrañable y, aunque no es fácil un divorcio, me deja

cuatro hijos bellos. Charo y yo hablamos casi a diario porque tenemos que sacarlos adelante. Nos une el amor a ellos y todos los días trabajamos para que sean personas de bien”.

D’ Alessio nos comentó que se encuentra abierto al amor, pero no sabe si se volvería a casar. “Ahorita digo que no, pero si llega esa persona que me cambie la opinión, pues ya veríamos”.

Su trabajo lo ha ayudado a enfrentar este momento difícil. “El trabajo, sin duda. Aunque yo no pasé depresión, dicen que para la depresión, acción. Y el trabajo es muy bonito. Los mismos compañeros han estado ahí conmigo y mi familia. Tengo una madre y unos hermanos maravillosos que nunca me sueltan. Y mis cuatro hijos son mi adoración, mis grandes amores”.

Charito Ruiz sentada en sofa / Instagram: @charitoruiz_

Ernesto D’ Alessio afirma que ya superó a Charito Ruiz

“Siento que ya todo está superado y que estoy en otra etapa de mi vida. El tour con mi madre, hacer teatro y el ejercicio, que es parte de mi vida desde niño, fueron fundamentales para levantarme de ese acontecimiento triste y difícil de mi vida. Y, obviamente, Dios”.

Su trabajo en la obra La dama de negro ha sido una gran terapia: “He participado en musicales como El quijote de la mancha y Los miserables, pero, con el respeto que se merecen, porque también han tenido su nivel de complejidad, esta puesta se cuece aparte”.

La obra le ha traído accidentes fuertes. “Hay oscuros totales y una vez, en Monterrey, me caí y me abrí la cabeza. Se tuvo que parar la función para que me cosieran. Me dieron cinco puntadas. Pero aquí estaré en esta obra. El trabajo, además de ser una gran terapia, es algo que amo y que me hace sentir realizado”, finalizó.

