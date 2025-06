Así luce el exprotagonista infantil que salió del clóset y se alejó de los reflectores tras su gran fama

A lo largo de la historia del espectáculo, diversas personalidades que obtuvieron gran fama en la pantalla chica han optado por alejarse del ojo público por diferentes razones. En esta ocasión, recordamos la exitosa, pero fugaz trayectoria de Santiago Mirabent, exestrella infantil de los años 2000.

Santiago Mirabent fue uno de los talentosos actores infantiles que tomó la decisión de alejarse de los reflectores. Además, sorprendió al confesar que le gustan los hombres. Esta es su historia.

Santiago Mirabent, protagonista de ‘De pocas pulgas’, salió del closet / IG: @santi_mi / @depocaspulgastv

¿Quién fue de Santiago Mirabent, protagonista de la telenovela ‘De pocas pulgas’, que salió del clóset?

Para toda una generación, Santiago Mirabent fue el inolvidable ‘Danilo’ en la exitosa telenovela infantil ‘De pocas, pocas pulgas’ (2003), una producción de Televisa que marcó la infancia de miles de televidentes. Hoy, más de dos décadas después de alcanzar la fama, el actor ha tomado un camino muy diferente, lejos de los foros de televisión y los reflectores.

Santiago se convirtió en una figura reconocida cuando apenas tenía 13 años. ‘De pocas, pocas pulgas’ se volvió un fenómeno en la televisión mexicana, y junto a Natasha Dupeyrón e Ignacio López Tarso, Mirabent se ganó el cariño del público.

A pesar de su éxito, el joven actor confesó años más tarde que el ritmo de trabajo y la exposición mediática no eran lo que imaginaba.

Eso no es todo, Mirabent declaró que le gustan los hombres, así como incursionó en la industria de la arquitectura. ¡Es arquitecto de interiores!

¿Por qué Santiago Mirabent tomó la decisión de alejarse de la industria de la actuación?

Tras el éxito infantil, Santiago participó en otros proyectos de Televisa como ‘Piel de otoño’ y ‘Sueños y caramelos’ (2005), pero su paso por la actuación fue breve. Decidió retirarse voluntariamente del medio para centrarse en su desarrollo personal y académico.

Santiago reveló que esta industria no fue como la esperaba. Por esta razón, se enfocó en su educación y continuó su carrera como arquitecto.

“Uno no está acostumbrado a la fama y menos a esa edad. Confieso que me volví un poco pesado. Fue tan rápida la fama que no sabía ni cómo manejarla”, reveló a People en Español.

Alejado del mundo del espectáculo, Mirabent estudió arquitectura de interiores y encontró una nueva vocación en el diseño. Fundó su propio despacho, inicialmente bajo el nombre ‘GARAGE interiorismo y diseño’, y más tarde lo consolidó como Estudio 1989, un guiño a su año de nacimiento. Desde entonces, ha trabajado en diversos proyectos residenciales y comerciales.

¿Santiago Mirabent regresará a la actuación tras su paso por la arquitectura en México?

Aunque mantiene un perfil público discreto, Santiago es activo en redes sociales, donde comparte momentos personales, fotos de sus proyectos, viajes y su amor por los animales. Ha logrado mantenerse vigente en la memoria, especialmente entre aquellos que crecieron y siguieron su paso por la televisión.

Al momento, Santiago Mirabent no ha mostrado intención de volver a la pantalla chica. “Estoy feliz con lo que hago”, ha comentado en entrevistas recientes.

