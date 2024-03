Ricky Martin revela el verdadero motivo por el que se animó a salir de clóset

Ricky Martin provocó un gran impacto en el público al revelar abiertamente su orientación se*u4l en 2010. Su valiente acción desafió la norma predominante entre las estrellas masculinas de la música latina de esa época, quienes solían evitar cualquier acto que pudiera cuestionar su masculinidad , considerada esencial para su éxito en la industria de la música.

Pero no fue fácil pues los prejuicios y el miedo, lo llevaron a callar por varios años, hasta que recibió un empujón que lo llevó a compartir su verdadera orientación.

¿Quienes ayudaron a Ricky Martín a salir del clóset?

Durante los últimos quince años, el cantante puertorriqueño ha demostrado que su orientación sexual no fue un obstáculo para seguir triunfando tanto en la industria musical como en la televisión, destacando su papel en la miniserie American crime story: The assassination of Versace y su más reciente trabajo en Palm royale, disponible en Apple TV+.

A nivel personal, en agosto pasado, Ricky Martin se separó de su esposo en ese momento, el modelo y artista Jwan Yosef. La pareja tiene dos hijos y sigue su camino por separado.

Ricky Martin y Jwan Yosef se miran a los ojos. / Instagram: @ricky_martin

Cuando reveló su homosexualidad, Ricky Martin ya era padre de gemelos, nacidos en 2008. Esta experiencia, junto con los sabios consejos de su padre, el psicólogo, Enrique Martín Negroni, fueron cruciales para su decisión de liberarse de esa carga emocional que le pesaba el no poder hablar abiertamente de su verdadera orientación.

“Mi padre me dijo: '¿Qué vas a hacer? ¿Les vas a enseñar a tus hijos a mentir? Tienes que ser más abierto. Tienes que salir ahí fuera. Quiero ayudarte. ¿Cómo lo podemos hacer?’”, recordó Ricky Martín en en el programa de Andy Cohen en la emisora Sirius XM.

Ricky Martin anunció que era gay a través de un tuit

Ricky había estado considerando la idea durante algún tiempo y buscando la mejor manera de llevarla a cabo, pero aseguró que la presión que enfrentaba era abrumadora.

“Le contesté: ‘Está bien, papá. Estoy trabajando en ello. Dame un segundo, porque todavía no sé si hacerlo en una entrevista. No sé si debería escribir una carta y tuitearla. No sé. No me agobies. Ya lo haré".

Ricky Martín hablando al micrófono. / Redes sociales

Finalmente, el 29 de marzo de 2010, Ricky Martin con 38 años de edad, se armó de valor, para anunciar al mundo que era gay y con ello liberarse de la carga emocional y ser ejemplo de valentía para sus hijos.

“Hoy acepto mi homosexualidad como un regalo que me da la vida. ¡Me siento bendecido de ser quien soy!”, escribió en X, la red que entonces se llamaba Twitter.

