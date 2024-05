Bárbara de Regil regresa a TV Azteca como Rosario Tijeras; primeras imágenes

Bárbara de Regil es una de las actrices más populares y controversiales, pues mientras muchos la quieren, mientras que otros la critican.

Lo que es un hecho es que al público le gusta saber de sus proyectos luego de ganarse el cariño de muchos en la serie de TV Azteca, ‘Rosario Tijeras’.

Sin embargo, el proyecto había terminado su ciclo y Bárbara continuó como actriz probando suerte en Televisa siendo protagonista de la telenovela ‘Cabo’ y la serie de ViX, ‘La Lola’.

Los detalles del regreso de Bárbara de Regil como Rosario Tijeras

Ahora, Bárbara regresa a TV Azteca para una cuarta temporada de ‘Rosario Tijeras’. Así lo dio a conocer ella misma a través de sus redes sociales.

Con un video en el que cuenta su primer día de grabación en que volverá a meterse en la piel del personaje, Bárbara se dijo emocionada.

“Empezamos este viaje. Un viaje que sí… es muy cansado para mí emocionalmente… pero que a la vez me llena el corazón. Por ustedes y porque SE LOS JURO haré la 4 temporada por que me lo pidieron en millones de repetidas ocasiones jajaj … Mi pasión es la actuación, me llena el alma de VIDA”, escribió junto a un video que ella misma hizo para dar este anuncio tan especial.

La actriz continuó diciendo al público que la recepción del personaje es lo que le hizo decir ‘sí’ a volver a interpretarlo y agradeció el cariño: “GRACIAS por dejarme entrar en sus casas y corazones, quiero recordarles que todos mis personajes los hago con la misma pasión , dedicación , entrega absoluta y con el fin de que ustedes rían , lloren , se emocionen y sientan la historia …. Que entren en mundos diferentes con todos mis proyectos”.

Hasta ahora se desconoce la fecha de estreno y el resto del elenco de la serie.

