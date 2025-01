Marcela Mistral celebró su cumpleaños con drag queens, mujeres y muchas lentejuelas, ¡muy de los 80!

Marcela Mistral, influencer y esposa de Poncho de Nigris, celebró su cumpleaños número 36 con una lujosa fiesta temática en Monterrey.

La celebración, que tuvo lugar el fin de semana posterior a su cumpleaños oficial el 23 de enero, deslumbró a los asistentes con un estilo inspirado en la década de los 80.

La temática “disco party” transformó el salón de eventos en un espacio lleno de brillos, luces y decoración plateada. Una enorme fotografía de estudio de Marcela recibía a los invitados, marcando el tono glamuroso de la noche. La fiesta destacó por su exclusividad y un ambiente vibrante que dejó a todos fascinados.

El look de Marcela Mistral ¡para recibir sus 36 años!

Marcela Mistral optó por un impactante minivestido rojo de lentejuelas que robó todas las miradas. Complementó su atuendo con unas botas altas plateadas que añadieron un toque futurista, mientras que su maquillaje resaltaba con sombras metálicas y labios rojos a juego con su vestido. Su cabello, peinado de forma sencilla y suelto, equilibró perfectamente su look lleno de brillo.

El evento también contó con un espectáculo drag que imitó a grandes estrellas como Rocío Dúrcal, logrando que las invitadas se sumergieran completamente en la atmósfera de los años 80.

Marcela Mistral organizó un cumpleaños solo para mujeres

La fiesta fue diseñada especialmente para mujeres, aunque también contó con la presencia de amigos cercanos de la comunidad LGBT. Entre las asistentes destacaron celebridades de la televisión regiomontana como Brenda Bezares, esposa del ganador de La casa de los famosos México, Mario Bezares, Cecy Gutiérrez y la cantante “La morocha”.

Los momentos más divertidos de la noche fueron compartidos por las invitadas en redes sociales, y algunos de ellos la propia Marcela, quien aseguró que haría un video extenso de todo lo sucedido.

“Les prometo que ya estoy preparando todo el material de la fiesta, pero no he tenido tiempo apenas voy reviviendo. Sin embargo, no quería dejar de compartirles un poquito del ambiente, multifacético que se vivió principalmente el tema era disco y música de la época, pero al final también nos fuimos a los noventas con el pop en español y hasta reggaeton del viejito jeje”, escribió en sus redes sociales.

Poncho de Nigris dedica emotivo mensaje a su esposa

El esposo de Marcela Mistral, Poncho de Nigris, no dejó pasar la ocasión para expresar su amor y admiración por la madre de sus hijos. En un emotivo mensaje publicado en redes sociales, escribió:

“Festejando la vida de la mujer que nos une, nos cuida y nos apoya. La madre de mis hijos, la mujer de mi vida. Mi esposa y mi socia de vida. Que seas feliz para siempre. Hasta que la muerte nos separe. La familia es primero. Siempre juntos. Te amo. Feliz cumpleaños”.

El mensaje estuvo acompañado de tiernas fotografías familiares.