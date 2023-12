Marcela Mistral se arrepiente de la canción del team Infierno; esta sería la contundente razón

Poncho de Nigris y su esposa, Marcela Mistral, mejor conocida como ‘la Musa mistral’, han dado mucho de qué hablar tras viralizarse un fragmento de un video de YouTube, en el que discuten acerca de la nueva remodelación de su casa nueva y el espacio que le darán a su personal de servicio, el cual fue duramente criticado por sus seguidores.

Marcela Mistral. / Instagram: @musamistral

¿Marcela Mistral se arrepiente de crear el icónico tema del team infierno?

Ahora, Marcela generó controversia en redes tras confesar que se arrepiente de haber creado la icónica canción del team Infierno, la cual fue totalmente popular al momento que se transmitía La casa de los famosos México.

En un video que circula en redes sociales, la joven sostuvo una plática con el padre de sus hijos, Poncho de Nigris, a quien le reclamó por desnudarse dentro del popular reality.

Team Infierno. / Instagram: @ponchodenigris

En una discusión sobre si estuvo bien o no la acción de desnudarse en LCDLFM, Poncho le recriminó a Mistral sobre por qué no dejó que sus hijos hicieran la señal del team Infierno, a lo que ella contestó: “Sí lo hacían, Alfonso, lo que no hacían era ver el programa”.

Por esta razón, De Nigris mencionó: “No los dejabas, de: ‘Se les va a aparecer el diablo’, y tú haciendo la canción del team Infierno”.

Marcela Mistral lanza tiradera del team infierno / YouTube: Poncho de Nigris

A raíz de estas declaraciones, la influencer se sinceró sobre lo que significó para ella el hacer esta canción. ¡No se sintió cómoda!

“Después me arrepentí, cuando vi que lo estaban malversando, que ya le estaban poniendo nombres de demonios y cuestiones satánicas, dije ‘Chin, ya se lo llevaron, por otro lado, ni modo’. Es él, no yo Diosito”. Marcela Mistral

Por su parte, el integrante del team Infierno destacó: “Ella hizo la canción, puro Team Infierno”. A lo que Marcela concluyó: ”Yo no la hice, la hizo Tuexi, saludos. Ya viene otra canción bien bonita y bien romántica que me están haciendo para que cambiemos el mood”.

Sin duda, la canción del team Infierno fue un boom en las plataformas digitales, dado que representó todo lo que significó este equipo para la audiencia.