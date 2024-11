Marie Claire Harp dispuesta a terminar la controversia con Marcela Mistral por Poncho de Nigris

La polémica entre Marie Claire Harp y Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, podría llegar a su fin. Luego de que la influencer pidiera un alto al conflicto, la venezolana se dijo cansada de todo este asunto, pues le parece “una guerra sin fin”.

Recordemos que toda esta situación se originó durante la participación de Marie Claire y Poncho en la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’. En aquel entonces, se dijo que Marcela Mistral estaba “celosa” de la venezolana.

Todo este asunto salió nuevamente a la luz en un reciente capítulo del pódcast ‘Ponchendy’, en el que el regiomontano explicó que Marcela “malinterpretó” una conversación con Marie Claire. De igual forma, aclaró que, en su momento, se comunicó con la presentadora para “arreglar sus diferencias”.

Tras estas declaraciones, la exnovia de José Manuel Figueroa dejó claro que no tenía ningún interés romántico hacia Poncho: “Yo no he visto a ese señor a solas, ni lo veré jamás porque es tu marido. Son una familia feliz; cuando hablen de sus problemas personales, no me metan a mí”, dijo en un video para redes sociales.

Así fue como Marcela Mistral exigió un alto a su polémica con Marie Claire Harp

A raíz de todo esto, la también llamada ‘Musa’, a través de un video para YouTube, pidió un alto a toda esta controversia, asegurando que le desea todo lo mejor a la conductora de Bandamax.

“Es importante ya detener esto, porque es innecesario. Yo en mi corazón para esta niña, para Marie Claire, es que le vaya súper bien. Que siga teniendo mucho éxito, mucha chamba, que si se casa algún día, sea súper feliz. Que encuentre toda la alegría porque yo le deseo eso. Porque yo tengo esto en mi vida y en mi interior”, indicó.

Pese a todo, la creadora de contenido considera que Marie Claire “tardó mucho” en hablar sobre Poncho, lo que ha provocado muchas criticas en su contra.

“Yo estoy en otra cosa completamente distinta, siento que entre mujeres esto no debe suceder, si yo soy una señora, tú eres una chava que está allá trabajando, triunfando, perfecto, maravilloso, mis respetos. Yo estoy en lo mío, yo voy por mis hijos al colegio, al café”, expresó.

Marie Claire Harp también está dispuesta a terminar la controversia con Marcela Mistral

En un reciente encuentro con la prensa, la venezolana señaló que ya no quiere estar enfrascada en una “guerra de dimes y diretes” con Marcela Mistral.

“Es una guerra que ya me di cuenta que va a ser de nunca acabar. Un tira y dame totalmente innecesario. Yo dejé este tema atrás hace un año. Son dos contra uno y la verdad yo prefiero retirarme” Marcela Mistral

Marie Claire cree que todo este asunto se vio “tergiversado” por las redes sociales, reiterando que solo quiere dejar este tema “por la paz”.

Para finalizar, señaló que, al contrario de lo que llegó a insinuar Marcela en su momento, está muy feliz con su vida, pese a no tener un esposo o hijos.

“Vi que me deseó felicidad porque yo no estoy casada ni tengo hijos. Lo que puedo decir es que una persona que no tenga un matrimonio, que todavía Dios no le haya permitido tener hijos, no significa que no sea feliz. Soy muy feliz, pero igual le agradezco”, concluyó.

