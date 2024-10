Poncho de Nigris y Marcela Mistral, en medio de polémicas acerca de su matrimonio, hacen importante anuncio

En los últimos días La conductora y cantante, Marcela Mistral, acaparó titulares debido a las fuertes declaraciones que hizo en contra de Marie Claire. La regiomontana dio a entender en el pódcast ‘Ponchendy’ que la exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ se acercó a Poncho de Nigris con otras intenciones, lejos de querer arreglar sus diferencias.

Por su parte, Marie expresó en un video su frustración, mismo en el que afirmó que estaba cansada de las insinuaciones de ‘la Musa’. “Yo no quiero nada con tu marido”, puntualizó.

Bajo este mismo contexto, Marcela no solo habló de la venezolana, sino también de los amoríos que tuvo Poncho de Nigris en el pasado. Debido está situación muchos internautas ha especulado que Poncho y Marcela podrían estar pasando una crisis matrimonial.

Marcela Mistral ha demosatrado su contundente apoyo hacia su esposo, Poncho de Nigris. / Instagram: @musamistral

Poncho de Nigris se sincera sobre su matrimonio

El famoso Poncho de Nigris, conocido por su participación en diversos programas de televisión, en especial en la primera temporada de La casa de los famosos México, ha vuelto a dar de qué hablar. Durante una reciente transmisión en vivo, Poncho habló sobre su visión del matrimonio y su futuro en los realities, generando revuelo entre sus seguidores.

En primer lugar, Poncho fue muy claro en su postura sobre el matrimonio en caso de una eventual separación de su esposa, Marcela Mistral. Con un tono franco y directo, afirmó que no tiene intención de casarse de nuevo si llegara a separarse.

“Si yo me llego a separar un día nada más quiero que quede claro que yo nunca me volvería a casar, nunca, por pe... porque ya, imagínate volverte a casar y volver a empezar los ped... con otra persona, los mismos. ¡‘Nombre rey’, sácate ya!” expresó de manera enérgica, dejando claro que no está dispuesto a lidiar nuevamente con los problemas típicos de una relación matrimonial.

Estas declaraciones han generado diversas opiniones entre sus seguidores y el público en general, ya que Poncho y Marcela han formado una familia y han compartido múltiples momentos en redes sociales y televisión. Sin embargo, la franqueza de Poncho al abordar este tema parece ser parte de su carácter genuino, que siempre ha mostrado en su carrera.

Durante la misma transmisión, el también empresario aprovechó para aclarar un rumor que ha circulado sobre una posible rivalidad entre su esposa, Marcela Mistral, y Marie Claire Harp.

Poncho fue contundente al decir que no tiene ningún tipo de conflicto con Marie Claire, y mucho menos su esposa. “Él no tiene nada que ver”, dijo al respecto, desmintiendo cualquier rumor de enemistad entre ambas mujeres.

Poncho de Nigris con lentes / Instagram: @ ponchodenigris

Nuevos proyectos en televisión para Poncho de Nigris y Marcela Mistral

Además de sus reflexiones sobre el matrimonio, Poncho de Nigris también anunció una emocionante noticia para sus fanáticos. El influencer y su esposa Marcela están en negociaciones para participar en un nuevo reality show de parejas.

Según compartió, la temática del programa estará centrada en las relaciones amorosas, lo que asegura será un punto clave para generar controversia y captar la atención del público.

“Voy a entrar a un reality de parejas con Marcela, estamos a punto de firmar porque sé que ese reality va causar muchas cosas, y puede hablar ped..., pero estamos acostumbrados a que la gente hable y al entretenimiento”, declaró, anticipando el tipo de contenido que los espectadores podrán esperar de este nuevo proyecto.

Poncho expresó que está emocionado por este reto, ya que es un formato en el que se siente cómodo y que conoce bien.

“Ya tengo ganas de estar en un reality que yo sé dónde me van a picar, y donde me van a querer sacar y donde me van a querer hacer pelea”, comentó con entusiasmo, mostrando que está preparado para los desafíos que pueda enfrentar en el programa.

La polémica entre Poncho y Serrath sigue latente. / Instagram: @musamistral

Uno de los aspectos más intrigantes de este reality es que no solo participarán Poncho y Marcela, sino que habrá otras parejas involucradas.

Según las palabras del mismo Poncho, ya se han confirmado tres parejas adicionales para el programa. Entre ellas, se rumora que estarán la actriz Bárbara de Regil y su esposo, y el actor Julián Gil junto a su pareja, lo que aumenta las expectativas sobre el espectáculo que está por venir.

Por si fuera poco, Poncho de Nigris reveló que dentro de este reality show también se ofrecerá terapia de pareja, lo que añade un elemento único al formato.

Este detalle ha sido visto con interés por parte de la audiencia, pues promete no solo drama y conflictos, sino también momentos de reflexión y crecimiento personal para las parejas participantes. Aunque aún no se ha revelado el nombre del programa, los seguidores de Poncho ya están expectantes ante lo que promete ser un show lleno de emociones y controversia.