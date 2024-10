Brenda Bezares, bajo la lupa tras declaraciones de excompañero ¿malos tratos?: “tiene el ego muy inflado”

La participación de Mario Bezares en ‘La casa de los famosos México’ ha generado un revuelo mediático que ha trascendido más allá del propio reality show. Si bien el triunfo de “Mayito” ha sido indiscutible, una figura ha acaparado gran parte de la atención: su esposa, Brenda Bezares.

En las últimas semanas, han surgido diversas teorías en redes sociales que apuntan a que Brenda Bezares estaría eclipsando la victoria de su esposo. Los fans del reality y seguidores de Mario Bezares aseguran que ella estaría aprovechando la fama del programa para impulsar su propia carrera y volver a los primeros planos de la farándula.

Sin embargo, Mario Bezares ya ha salido en su defensa explicando que si Brenda aparece junto a él en todo momento es porque le gusta “tenerla cerca”.

Ahora, en medio de la estela de polémica que dejó ‘La casa de los famosos México’ y de la creciente popularidad de los Bezares, excompañeros de Brenda decidieron que era un buen momento para revelar lo que supuestamente vivieron a su lado en el pasado. Lo que no revelaron es por qué decidieron romper el silencio en este momento en el que Brenda y Mario tienen gran exposición mediática.

A través del canal de YouTube de Michelle Rubalcava, se compartió un fragmento en el que Gina Pastor, conductora de Multimedios, destapó supuestos “malos tratos” de Bezares. Esto dijo:

Eso no es todo, Gina también contó que, en una ocasión, Brenda pidió que le cambiaran el peinado a Brenda Treviño, dado que traían el mismo estilo y no quería que se vieran iguales.

Asimismo, Mich comentó que Poncho de Nigris también se sumó a las versiones de que la regia tiene malas actitudes. Según su dicho, los Bezares llegaron a gritonearle a uno de los foros de Multimedios.

Por otra parte, en una reciente entrevista, Miguel Díaz, excompañero de Brenda Bezares en Multimedios, reveló detalles sobre la supuesta actitud de la modelo durante su etapa en la televisora. Díaz aseguró que Brenda siempre tuvo un ego muy “inflado” y que protagonizó varios conflictos con sus compañeros de trabajo debido a su deseo de ser el centro de atención.

“Siempre ha tenido el ego muy inflado la señora, es la verdad te lo voy a decir”, fueron las primeras palabras de Miguel para contar una anécdota reciente de un supuesto desaire que, según él, Brenda le hizo a la prensa a su llegada de Monterrey.

También habló del tiempo en que Bezares estuvo como productora en ‘Viva la vi’, matutino de Multimedios, para quedar en el lugar de Gina Pastor mientras tomaba vacaciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, se quedó de fijo en su lugar y Miguel Díaz aseguró que a Brenda “todo lo que oliera a Gina Pastor, le estorbaba, entre ellos yo” , razón por la cual Díaz tampoco quiso trabajar con ella.

El conductor de Multimedios aseguro: “no me cae mal la señora” pero que sus supuestas actitudes y “berrinches” llegaron incluso a más:

El conductor afirmó que los constantes conflictos de Brenda con figuras como Gina Pastor, Bely, Marina de la Garza, Samantha y Brenda Treviño revelan mucho sobre su personalidad.

Miguel Díaz

“Porque ya no la aguantaron, tuvo problemas con el 99.99 por ciento de la población en Multimedios, esa es la verdad. Ella dice ‘Yo ya no volvería a Multimedios porque me trataron mal’. No, te dijeron gracias por qué tú estás haciendo un ambiente inhóspito en un programa y un canal donde hay personas que trabajan y no vienen a meterse en problemas, ella ya no tuvo cabida y por eso le dieron las gracias”.