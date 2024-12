Denisse de Kalafe rompe el silencio y destapa si tuvo una relación sentimental con Laura Zapata

En los últimos meses, Denisse de Kalafe y Laura Zapata se han visto envueltas en un escándalo mediático tras las declaraciones de Cynthia Klitbo en el programa “Secretos de villanas”. La actriz afirmó que ambas artistas habían tenido un romance, lo que fue respaldado por Yolanda Andrade, amiga cercana de la cantautora brasileña.

Ante la creciente atención, Denisse de Kalafe decidió romper el silencio y aclarar los hechos en una entrevista con el programa matutino “Venga la alegría”. La artista destacó que siempre ha sido reservada con su vida personal, pero sintió la necesidad de abordar el tema para desmentir las afirmaciones.

“Sí estoy obligada a desmentir lo que no es verdad, como el caso de Laura. No nos dio el click, ni ella conmigo ni yo con ella. No hubo match”, aseguró Denisse.

Laura Zapata y Cynthia Klitbo. / Captura de pantalla: Secretos de villanas

La cantante también aprovechó la oportunidad para expresar su cariño hacia Laura Zapata y lamentar la perdida de su hermana en medio de los rumores que han surgido en torno a este tema.

“La quiero. Quiero a sus hermanas, pero estoy dolida con lo que ha pasado con su hermana”, declaró Denisse.

Si bien, Denisse ya había hablado al respecto, en esa ocasión no fue tajante con su respuesta como ahora, dejando en claro que no tuvieron una relación.

Denisse de Kalafe envía mensaje a Yolanda Andrade

Además de desmentir los rumores sobre su relación con Laura Zapata, Denisse de Kalafe también se dirigió a Yolanda Andrade, quien fue una de las personas que dio a conocer esta información. La cantante brasileña envió un mensaje a su amiga, expresándole su cariño y pidiéndole que deje de difundir rumores sin fundamento.

“Tienes que salir de eso. Eso es un producto de tu imaginación. Querida Yolanda, tienes que sacar eso de tu cabecita. Tú estás bien, y eres una buena chava, maravillosa”, expresó Denisse de Kalafe. La cantante reconoció el talento de Yolanda Andrade como promotora de marketing, pero le pidió que sea más cuidadosa con la información que comparte.

Denisse de Kalafe, Yolanda Andrade y Laura Zapata / Captura de pantalla/Clasos/FB: Yolanda Andrade

Laura Zapata se mantiene firme en su postura

Por su parte, Laura Zapata ha sido clara al desmentir las declaraciones de Yolanda Andrade, asegurando que son completamente falsas. La actriz ha señalado que este tipo de comentarios forman parte de una campaña de provocación en su contra, aunque no ha dado más detalles sobre las razones detrás de los dichos de Andrade.

Hasta el momento, Yolanda Andrade no ha dicho nada al respecto sobre lo que dijo Denisse de Kalafe.