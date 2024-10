Elizabeth Gutiérrez lanza polémico mensaje tras declaraciones de William Levy

La polémica entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy continúa a meses de haber anunciado su abrupta separación en medio de peleas entre ellos donde estuvo involucrada la policía en algunos momentos.

En una reciente entrevista con Jordi Martín en ‘El gordo y la flaca’ (Univisión), el actor abordó por primera vez su separación de la madre de sus hijos, defendiendo su papel como padre y desmintiendo serias acusaciones en su contra. William aseguró que las afirmaciones han sido “muy graves” y reveló que está considerando acciones legales contra quienes lo han difamado.

Levy se refirió al escándalo que rodeó su ruptura, incluido un incidente en el que la policía acudió a su domicilio por un supuesto altercado. Según el actor, las acusaciones de haber empujado a su hija para ocultar que estaba con otra mujer, así como de haber maltratado a Elizabeth, son “mentiras”. “Si hubiera estado con alguien, estaba en todo mi derecho, porque ya estábamos separados. Jamás expondría a mi hija de esa forma”, afirmó.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy siguen en guerra / Instagram

El actor destacó su compromiso con sus hijos, diciendo que siempre les ha proporcionado una educación de calidad y que ha dado lo mejor de sí durante su relación con Elizabeth. “He sido un gran padre”, declaró, quien también insinuó que no siempre recibió el mismo apoyo emocional de su expareja.

Por último, Levy se pronunció sobre su situación sentimental, afirmando que actualmente está soltero y abierto a conocer a alguien que lo valore. “Ahora soy soltero, ¿por qué no darme la oportunidad de conocer a alguien que me sepa valorar? Me gusta salir a cenar con personas, y no veo nada de malo en eso, pero actualmente no tengo novia. Hay quienes especulan sobre mi vida amorosa y están desinformados. Te prometo que cuando tenga una pareja, seré el primero en compartirlo, y mis hijos lo sabrán antes que nadie. No estoy buscando una relación en este momento; estoy enfocado en mi trabajo y en mis hijos”, concluyó.

¿Qué dijo Elizabeth Gutiérrez sobre William Levy tras su controversial entrevista sobre su ruptura?

En medio de la publicación de esta entrevista, Elizabeth lanzó un mensaje a través de Instagram, mismo que sus seguidores interpretaron como una indirecta hacia el actor.

“Te amé con todas mis ganas, con todas mis fuerzas, cada segundo y por cada rincón. Luego borré mi pasado para que no te molestara, desalojé mi corazón para que tuvieras más espacio, te cubrí con mi piel y mi alma para protegerte de todo, pero todo… no te alcanzó”, fue el poema que publicó.

Este fue el mensaje que dejó la actriz en sus redes / Instagram

Durante su participación como conductora invitada en ‘Despierta América’, la actriz fue cuestionada sobre el significado de su publicación. Elizabeth respondió: “Me pareció superlindo ese post, de verdad. Siempre doy todo de mí, con amor. No tengo nada que diga ‘pudiera haber hecho esto’. Me gusta entregarlo todo desde el amor”.

De esta manera michos siguen creyendo que Elizabeth sí se desahogó con estas palabras a lo que su ex dijo sobre que la conductora no le daba el amor ni atención suficiente en su relación.

