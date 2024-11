Emilia Dides, Miss Chile, habla sobre su relación con William Levy ¿Son novios?

El certamen de Miss Universo 2024 ha llegado a su fin, pero sus participantes continúan acaparando los titulares.

En esta ocasión, Emilia Dides, representante de Chile y una de las 12 finalistas, ha generado revuelo por los rumores que la vinculan sentimentalmente con el famoso actor cubano William Levy. Las especulaciones se originaron a partir de coqueteos en redes sociales, los cuales despertaron la curiosidad de los fanáticos y medios de comunicación.

En una entrevista exclusiva con Jordi Martín para el programa El gordo y la flaca, Emilia rompió el silencio y habló abiertamente sobre la naturaleza de su relación con Levy, desatando aún más intriga sobre este posible romance.

“Estoy ilusionada, pero vamos con calma": Emilia sobre William Levy

Durante la entrevista, Emilia confesó que conoce a William Levy desde hace poco más de tres años y que siente una gran admiración por él. Aunque la relación aún no es oficial, dejó en claro que está abierta a la posibilidad de que algo más significativo ocurra entre ellos.

“No es una relación aún, pero no me cierro a ninguna oportunidad porque es una persona que me llama mucho la atención y lo quiero conocer más”, declaró la modelo chilena.

Emilia también afirmó que, aunque está disfrutando del momento, no apresurará las cosas: “Mira, la verdad yo fluyo como fluí en este gran Miss Universe… pero sí me gustaría [formalizar]”.

William Levy también estaría interesado en Emilia Dides

Por su parte, el reportero español Jordi Martín aseguró que William Levy también siente interés por Emilia. Según Martín, Levy habría confesado su entusiasmo por conocer mejor a la modelo ahora que está soltero, tras su separación de Elizabeth Gutiérrez, madre de sus hijos.

“William siente ilusión por conocerla. Ahora que no está con Elizabeth ni con nadie, parece que está dispuesto a abrirse a una nueva relación”, afirmó el paparazzi. Sin embargo, también mencionó que la presencia de Gutiérrez sigue siendo un factor influyente en la vida del actor, lo que podría complicar el inicio de una nueva relación.

Pese a estos posibles obstáculos, tanto Levy como Dides parecen estar en una etapa de exploración y disfrute mutuo. La modelo no escatimó en halagos hacia el actor, destacando no solo su atractivo físico, sino también su corazón: “Hablamos mucho. Su belleza física es impresionante, pero lo que me atrapó realmente fue su corazón”, comentó Emilia.

¿Un futuro juntos? Los fanáticos esperan noticias

Aunque aún no hay nada confirmado, los rumores de un romance entre Emilia Dides y William Levy continúan creciendo. Su conexión en redes sociales y las declaraciones recientes han dejado a muchos esperando que esta relación florezca. Los fanáticos de ambos ya están especulando sobre cómo podría evolucionar esta historia de amor, especialmente ahora que ambos parecen estar abiertos a nuevas oportunidades en el ámbito personal.

Con Miss Universo 2024 como un importante capítulo en la carrera de Emilia, y con Levy retomando su vida amorosa tras una larga relación, esta posible pareja promete seguir generando titulares en los próximos meses.