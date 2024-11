William Levy hace escandalosa publicación, ¿contundente indirecta para Elizabeth Gutiérrez?

El actor cubano William Levy ha vuelto a ser el centro de la polémica, esta vez por un mensaje que compartió en sus redes sociales y que ha sido interpretado como una indirecta hacia su expareja, la actriz Elizabeth Gutiérrez. El texto que Levy replicó de otra cuenta de Instagram el 13 de noviembre, generó un gran revuelo y ha dado pie a nuevas especulaciones sobre la relación entre ambos, quienes han vivido una separación marcada por tensiones y rumores.

El mensaje compartido por Levy decía en inglés: “Las madres que aman a sus hijos nunca les enseñarán a odiar a sus padres”.

Aunque el actor no mencionó explícitamente a Elizabeth Gutiérrez, muchos internautas asumieron que el destinatario del comentario era ella, considerando los conflictos y la falta de comunicación que se ha reportado en los últimos meses entre la expareja.

William Levy indirecta Elizabeth Gutiérrez / Instagram: @willevy

Tensión tras la ruptura con William Levy: ¿Elizabeth Gutiérrez está distanciada de su hijo?

El mensaje de Levy rápidamente encendió las alertas sobre la relación que mantiene con Elizabeth y, sobre todo, sobre el supuesto distanciamiento de la actriz con su hijo. Los rumores de una separación emocional entre madre e hijo tomaron fuerza a raíz de las tensiones derivadas de la ruptura, así como de las especulaciones sobre infidelidades y altercados domésticos. Sin embargo, la propia Elizabeth Gutiérrez se ha encargado de desmentir estas afirmaciones de manera pública.

Durante un reciente evento de béisbol, Elizabeth se mostró como la porrista más entusiasta de su hijo. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió varias imágenes del evento y dedicó un emotivo mensaje a su primogénito, destacando el orgullo y amor que siente por él.

“Te amo con todo mi corazón y estoy muy orgullosa de ti, mi amor. La forma en que guías y tomas tus propias decisiones, siempre siguiendo tu corazón y a Dios. Eres mi inspiración, mi alegría y mi orgullo”, expresó Gutiérrez, añadiendo también un mensaje de afecto para la novia de su hijo y mencionando a su hija.

Elizabeth Gutiérrez está dispuesta a encontrar el amor / Instagram: @gutierrezelizabeth_

Esta publicación de Elizabeth coincidió con el mensaje que William Levy compartió sobre la maternidad, lo que muchos interpretaron como una respuesta velada al comentario del actor. La muestra pública de amor y apoyo por parte de Elizabeth parece contradecir los rumores de una mala relación con su hijo y deja entrever que, al menos de su lado, no hay distanciamiento.

William Levy rompe el silencio sobre la ruptura

En una entrevista reciente con el programa ‘El gordo y la flaca’, William Levy decidió hablar abiertamente sobre su ruptura con Elizabeth Gutiérrez. El actor admitió que la relación entre ellos no es cercana, pero aclaró que mantienen contacto por el bienestar de sus hijos.

Además, aprovechó la ocasión para defenderse de las críticas que ha recibido respecto a su papel como padre, asegurando: “Yo puedo tener errores, como todo ser humano, pero como padre no me van a encontrar ni uno solo. Yo soy un gran padre y me siento muy orgulloso de lo que he logrado ser como padre”.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy / Captura de pantalla:

No obstante, Levy dejó entrever cierta molestia con su expareja al afirmar que, a pesar de haber dado lo mejor de sí durante la relación, siente que hubo aspectos importantes que quedaron pendientes.

“Le he dado lo mejor del mundo, pero no es solamente ella la que necesita recibir. Aquí la mujer no se puede sentar y recibir solamente del hombre. El hombre también necesita recibir amor, respeto, admiración. Hay cosas que también a mí me faltan, y me han faltado todos estos años”. William Levy

Cabe señalar que Jordi Martin, quien entrevistó a William Levy, confirmó a ‘El gordo y la flaca’ que el actor de novelas le reveló que se ha quedado callado sobre muchas cosas debido a que si habla revelaría información que dejará mal parada a Elizabeth Gutiérrez.

Lo cierto es que, aunque ambos han intentado mantener cierta cordialidad por el bienestar de sus hijos, las tensiones parecen ser evidentes. La situación ha dado pie a un nuevo capítulo de especulaciones y controversias en torno a esta famosa expareja, que sigue siendo tema de conversación.

