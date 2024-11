Elizabeth Gutiérrez estaría aterrada y en la calle; William Levy la habría corrido otra vez entre insultos

Los escándalos entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez parecen no tener fin, y ahora una nueva y preocupante revelación ha salido a la luz. En el programa ‘Chisme no like’, se difundió una exclusiva que asegura que el actor cubano y su hijo, habrían corrido a la actriz de su propia casa entre insultos.

Tras los supuestos hechos, la querida actriz y conductora habría quedado en la calle y sumamente triste por el trato que presuntamente ha recibido por parte de su ex y ahora también de su hijo. Según asegura el canal de YouTube, Elizabeth no pudo regresar a su hogar y se quedó en la calle. La actriz tuvo que arreglárselas para saber dónde dormir luego de la discusión.

Puedes ver: William Levy advierte tener información comprometedora sobre Elizabeth Gutiérrez, según Jordi Martín

Elizabeth Gutiérrez afuera de casa con William Levy hablando con policías. / Captura de pantalla/Instagram: @elgordoylaflaca

William Levy y Elizabeth Gutiérrez protagonizan nueva pelea

Según los reportes proporcionados por el equipo de ‘Chisme no like’, el conflicto habría ocurrido cuando Elizabeth Gutiérrez se ausentó de su casa, ubicada en Miami, por motivos laborales, ya que debía asistir a varios compromisos relacionados con su película más reciente, lanzada a través de Amazon Prime Video. Esta ausencia, al parecer, desató la furia de William Levy, quien, junto a su hijo supuestamente decidieron sacar las pertenencias de la actriz en bolsas de basura.

Cuando Elizabeth llegó a casa en la madrugada, se suscitó un enfrentamiento verbal donde los dos habrían insultado a la actriz cuando esta encontró sus pertenencias afuera de la casa.

Además, según el programa, William habría cambiado las cerraduras para impedir que la actriz pudiera acceder al hogar que ambos compartían.

Mira: William Levy rompe el silencio sobre su divorcio de Elizabeth Gutiérrez y se defiende:"He sido un gran padre”

Aunque desde la pelea mediática pasada en donde hasta hubo policías de por medio, Elizabeth ya estaba viviendo sola en un departamento, al parecer este era prestado y ya tuvo que devolverlo, por lo que hizo el acuerdo con el padre de sus hijos de poder seguir viviendo en la misma casa que es de ambos aunque ya no estuvieran juntos, según mencionaron en ‘Chisme no like’.

Es así que el conflicto parece haber afectado no solo a la actriz en términos emocionales, sino también en su estabilidad personal. De acuerdo con el informe, Elizabeth Gutiérrez se habría quedado sin un lugar fijo para quedarse y, tras el incidente, debió recurrir a quedarse con algunas amigas. La situación, según el reportero de ‘Chisme no like’, es aún más grave, ya que la actriz no solo tendría que lidiar con su separación y el comportamiento de su hijo, sino también con la angustia de tener que reconstruir su vida en medio de este caos donde tampoco puede sacar a su hija de la casa porque no tiene cómo comprobar un domicilio fijo para estar con ella.

Además, en el canal de YouTube mencionan que Elizabeth no tendría los suficientes recursos para irse a vivir sola y por eso está trabajando muy duro para tener un mayor poder adquisitivo.

Hasta el momento, ni William ni Elizabeth han emitido un comunicado oficial sobre los detalles revelados en ‘Chisme no like’.

Checa: Elizabeth Gutiérrez reacciona a entrevista de William Levy en Despierta América: “Muy desafortunado”

Elizabeth Gutiérrez y William Levy han peleado y todo ha llegado a los medios / Captura de pantalla:

La controversia entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Recientemente, el actor habló sobre la ruptura con Elizabeth y las polémicas que surgieron en una entrevista para ‘El gordo y la flaca’, en la que se defendió de las controversias que han girado en torno a ellos y hasta dijo que tomaría medidas legales.

“He sido un gran padre y el tiempo que estuve con Elizabeth le di lo mejor. A mis hijos les he proporcionado una educación increíble, mucho más de lo que ella y yo tuvimos”, dijo acusando que no era recíproco lo que daba y recibía: “Le he dado lo mejor del mundo, pero es que no es solamente ella la que necesita recibir. Aquí la mujer no se puede sentar y recibir solamente del hombre. El hombre también necesita recibir de una mujer, y no cosas materiales si no amor, respeto, admiración. Hay cosas que también a mi me faltan, y me han faltado todos estos años”.

Por otra parte, Elizabeth respondió diciendo que sus diferencias las pueden arreglar en privado y por respeto a sus hijos no haría un “lleva y trae” y se abstendría de contestarle a su ex.