Julián Gil y Elizabeth Gutiérrez son captados ¡en pleno beso!: Foto

El martes 10 de diciembre, el periodista Alex Rodríguez sorprendió en el programa ‘¡Siéntese quien pueda!’ al mostrar las primeras imágenes de Elizabeth Gutiérrez y Julián Gil en un apasionado beso.

Las imágenes rápidamente generaron revuelo ya que se sabe que el actor está felizmente comprometido con la periodista deportiva Valeria Marín.

Con las fotografías también muchos se preguntaron si Elizabeth ya estaba olvidando su tomentosa ruptura de William Levy, pero nada estaba claro debido a que Julián llegará próximamente al altar.

“Nuestro paparazzi los captó dándose tremendo beso, no uno cualquiera, sino uno apasionado”, expresó Rodríguez con algo de sorpresa.

Filtraron imágenes de Elizabeth Gutiérrez y Julián Gil besándose / YouTube

¿Julián Gil y Elizabeth Gutiérrez están saliendo?

En el programa de Univisión, Alex Rodríguez explicó la verdad detrás de las polémicas imágenes compartidas. Según dijo, las fotos son parte de las grabaciones de una nueva telenovela que marca el regreso de Elizabeth Gutiérrez a la pantalla chica después de 12 años de ausencia.

Este nuevo proyecto del que aún se desconocen detalles no solo marca el regreso de Elizabeth a la actuación, sino también la oportunidad de verla en una nueva faceta, en un papel que parece generar mucha expectativa entre los fans, quienes extrañaban verla actuando ya que mucho se dijo que su ex, William Levy no la dejaba trabajar. Y aunque estos solo fueron rumores, la realidad es que Ely Gutiérrez estuvo lejos de la televisión durante el tiempo que estuvo con él.

Alex Rodríguez también reveló que las grabaciones de este esperado regreso de Elizabeth Gutiérrez ya han comenzado en Miami y que tras esta telenovela, la actriz habría aceptado otro proyecto: una película internacional que comenzaría a filmarse en enero de 2024.

“Me comentan que no solo va a hacer esta serie, sino que a partir de enero empezará una película internacional”, comentó destacando que Elizabeth regresará con fuerza al mundo de la actuación.

Elizabeth Gutiérrez comienza de nuevo, tras separación de William Levy

Luego de su mediática ruptura del padre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez ha expresado sus sentimientos frente a las cámaras en algunas ocasiones mostrando el dolor que esto le ha causado, pero también se ha dicho dispuesta a salir adelante por sus hijos.

A unos meses de este episodio que al parecer aún no termina, Elizabeth se ha expuesto más como figura pública y recientemente compartió unas fotografías en las que la elogiaron con comentarios como:

“Ninguna con las que se ha enredado el ex le llegan ni siquiera a los talones a Eli. Eres única y brillas mejor solita”



“Elizabeth, te mereces a alguien mucho mejor que William. No tienes nada que envidiarle a ninguna mujer, lo tienes todo, solo disfruta tu belleza”.



“Siempre lo he dicho, esta mujer es la más hermosa! @gutierrezelizabeth_ para atrás ni para coger impulso! El mundo es tuyo”.

Y es que además, en medio de la polémica ruptura de los famosos, se ha mencionado que Elizabeth supuestamente estaría desamparada ya que William la habría corrido de la casa que compartían en familia y aunque ella encontró asilo en un departamento que amistades le prestaron, ya no estaría ahí, pero tampoco tendría la solvencia suficiente para vivir sola, por lo que las noticias de que la actriz regresará a la televisión alegró a sus fans que solo quieren verla bien, feliz y plena.

