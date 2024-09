Alejandro Bezares, hijo de ‘Mayito’ revela tremendo error de LCDLFMX: “No quise contradecir a la Jefa”

La noche del martes, los finalistas de ‘La casa de los famosos México 2024' vivieron un momento muy emotivo al recibir la visita de sus familiares. Mario Bezares no pudo ocultar su alegría al reencontrarse con su hijo Alejandro, quien ya es un nombre familiar en redes sociales por su apoyo constante hacia su padre y por ser el creador de un remix de la popular canción “Mayo Mayito”, compuesta por Briggitte.

“Muchas gracias por recibirme, Jefa, no tienes idea de la dicha que me diste, caray, es como un sueño”, expresó Alejandro a la Jefa al ingresar al confesionario junto a Mario.

‘La Jefa’, encantada, le respondió: “Alejandro, bienvenido a mi casa. Estoy feliz de que estén aquí. No sé si ya viste a tu derecha, hay una grabadora de los tiempos de tu papá. ¿Hay algún tema que querías que escuchara tu papá?”.

La producción de La casa de los famosos México se equivoca y pone remix erróneo

“¡Oye, sí! Te platico. Escuché ‘Mayo Mayito’ de Briggitte y dije: le voy a hacer un remix, está muy pegajosa, y quiero que lo escuches. Eres la primera persona en escuchar esto, a ver qué te parece. Le diré a Briggitte que lo lancemos y a ver qué pasa”. Mario Bezares

Sin embargo, lo que se transmitió en televisión nacional fue una versión cumbia de la canción creada por Briggitte y Gala Montes. Esta situación no pasó desapercibida para muchos fanáticos, quienes se preguntaron si Alejandro Bezares había preparado una versión distinta para presentar en el reality.

Alejandro Bezares comparte error de la producción

Al día siguiente, Alejandro decidió aclarar el malentendido en sus redes sociales, afirmando que la canción que se escuchó no era de su autoría y que en ningún momento pretendió hacerla pasar como su creación.

“Quiero aclarar que esta versión cumbia yo no la hice, no me la estoy adjudicando. Simplemente, en ese momento me quedé en shock; yo esperaba mi versión. Cuando le pico al botón rojo, realmente esperaba escuchar lo que hice y, de repente, le digo a la Jefa, ‘esto es una cumbia’. No sé si por educación o por nobleza, no quise decir nada y simplemente seguí la corriente. Había muchas cámaras y me congelé”, explicó en su video.

Alejandro continuó con su aclaración, diciendo que no quiso señalar el error en ese momento para evitar incomodar a alguien y disfrutar del hermoso momento que compartía con su padre y el resto de los finalistas.

“Solamente quería aclarar que no hago cumbias. No quise contradecir a la Jefa ni arruinar el momento. Estaba más enfocado en disfrutar con mi papá y pensé, ‘luego lo aclaro’. Pero sí, esa canción es completamente de otra persona, no es mía”. Alejandro Bezares

Finalmente, el hijo de ‘Mayito’ aseguró que su intención al publicar el video no era exponer a la producción ni hacer un reclamo, sino simplemente aclarar la autoría de la obra, subrayando que se trató de un error.

“Puro amor, no quiero tirar hate. Solo quiero aclarar porque si alguien más hizo esa versión, no me la quiero adjudicar, y por eso quise hacer este video”, concluyó.

