Agustín Fernández no estuvo con Rebecca de Alba ¡se confundió de persona!: “Soy un pen…"

En su participación en ‘La casa de los famosos México’, Agustín Fernández cometió una indiscreción al decir que había tenido un encuentro con la conductora Rebecca de Alba.

En una conversación con Adrián Marcelo, el argentino comentó que había pasado una noche con ella ocho años atrás y que había sido una “transacción” dando a entender que habría recibido algo a cambio.

Agustín dijo que ni siquiera se pidieron el teléfono y fue cuestión de un momento porque al siguiente día no se vieron ni tuvieron contacto alguno, aunque en su momento “hubo de todo”.

Al querer saber la información completa, Adrián le preguntó si había sido una figura “interesante” en su historial amoroso y el modelo indicó que más bien había sido un “tache”.

¿Qué dijo Agustín sobre su indiscreción respecto a Rebecca de Alba?

Ahora que está afuera, el amigo de Nicola comentó que se confundió de persona y no se refería a la conductora. “La c4gué, tengo que pedir disculpas, le tengo que escribir. Yo no sabía quién era. Me confundí de persona. Soy bien pend… no lo quiero decir pero sí, a ella le tengo que pedir una disculpa, hablaba de otra persona, no sabía que era ella”, indicó.

“Cuando me preguntaron yo entendí mal, hablé mal de una persona que no tenía que ver”, agregó.

Agustín insistió: “Sí hubo un error de nombre” e indicó que tampoco fue un encuentro que le dio algún tipo de ganancia: “La c4gué ahí. Malentendí que como que me pagaron como una transacción pero yo la palabra ‘transacción’ la entiendo como si se hizo el hecho, no como una transacción de dinero”.

“Me confundí de persona, fue un papelón. Tengo que pedir una disculpa porque no era la persona que yo pensaba en mi cabeza, era otra pero bueno todo quedará como una broma”, finalizó.

En respuesta, los internautas estallaron contra Agustín y dejaron comentarios como: “¿Y quedará como una broma? ¿Es en serio Agustín? Todo lo tomas a la ligera y el daño que provocaste a su imagen a Rebecca dónde queda? No cabe duda que eres un bobo”, “no pend… no queda como una broma y listo”, “no tiene nada qué aportar, piensa que con disculpas se acabó, es un nefasto”.

Agustín Fernández provocó la furia de los fans / IG: @agus.fernandez

Rebecca de Alba niega conocer a Agustín

Al momento Rebecca de Alba no se ha pronunciado respecto a la reciente declaración de Agustín. Sin embargo, en su momento comentó en una entrevista en ‘La saga': “Ya parece que iba a andar pagando. ¡Hazme el favor!” y continuó burlándose de la situación diciendo: “Si a nosotras nos quisieron comprar con casas y demás, a lo largo de nuestra carrera cuando empezamos, y dijimos que no, (ya parece que) tendremos la necesidad de”.

Rebecca entonces dio su opinión acerca de la revelación, que ahora sabemos fue equivocada por parte de Agustín: “Yo creo que hay gente que con tal de... salió en revistas y cosas, en revistas de espectáculos. Es que una amiga me lo mandó y me dijo: '¿qué es esto?’ Ah, pero además la prensa lo que hace es retomar algo que yo dije antes que no tiene nada que ver con este asunto. Y la prensa dice: ‘Ah, es que le contestó'. ¿Le contesté? Yo no le contesto a nadie nada. Vamos a andar contestando... ¡por favor! Si a veces ni contesto el teléfono ni el celular, ¡por favor! Puede ser Ricky o alguien y ni contesto”.

La actriz finalizó negando conocer al modelo o haber coincidido siquiera con él alguna vez en la vida: “No, no lo conozco y dijo que hace como 8 años o no tengo buena memoria... No, pero no... O no me acuerdo”.