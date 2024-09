Belinda rompe el silencio tras su caída en la pasarela: “Estaba en shock, me puse a llorar”

La cantante y actriz Belinda fue una de las figuras destacadas en la pasarela de L’Oreal durante la Semana de la Moda de París, pero su participación no estuvo exenta de contratiempos, ya que protagonizó una fuerte caída mientras desfilaba.

En el primer día de Paris Fashion Week, Belinda capturó todas las miradas al lucir un impresionante minivestido rojo con plataformas a juego, compartiendo escenario con personalidades de renombre como Kendall Jenner, Eva Longoria, Heidi Klum y Andie MacDowell.

Aunque ya había trabajado como modelo en otras ocasiones, un pequeño percance la llevó a tropezar y caer al suelo. Lo que podría haber sido un momento incómodo y embarazoso, se transformó rápidamente en una valiosa lección de sororidad y resiliencia.

Video de Belinda llorando luego se su tropiezo en el desfile de Loreal😭 #belinda pic.twitter.com/YWY9hTW30G — Eddy (@soyeddynieblas) September 25, 2024

Anitta, cantante brasileña y compañera de Belinda en el evento, no dudó en ayudarla, extendiendo su mano para levantarla. De inmediato, Belinda se levantó y continuó su recorrido por la pasarela con paso firme, demostrando que lo esencial no es la caída en sí, sino cómo te levantas.

Belinda confirma haber llorado tras su caída

La experiencia tuvo un impacto profundo en Belinda, como ella misma relató en su primera entrevista con Harper’s Baazar España: “Cuando bajé de la pasarela estaba en shock, me puse a llorar y fui muy dura conmigo misma”, confesó.

A pesar de ese malestar inicial, la situación cambió rápidamente cuando otras mujeres del evento se acercaron a consolarla y brindarle apoyo. Entre ellas Andie MacDowell, quien la invitó a sentarse en sus piernas. Además, mujeres admirables como Jane Fonda y la propia Anitta también le ofrecieron palabras de aliento.

“De repente se acercó Andie MacDowell para consolarme. Me invitó a sentarme en sus piernas y no fue la única que me mostró su apoyo. Mujeres a las que admiro como Jane Fonda o la propia Anitta estuvieron ahí para darme su energía y decirme que no me preocupara”, comentó Belinda.

Este incidente no fue solo una anécdota, sino una lección de vida que Belinda atesora:

“Ese momento se convirtió en una enseñanza vital para mí. Va a ser una historia que contaré toda mi vida”. Belinda

Belinda agradece el apoyo de sus compañeras

A través de esta experiencia, Belinda rescactó la solidaridad entre mujeres, algo que le dejó una sensación de gratitud y fortaleza.

“A veces sentía que todo lo que hacía no servía de nada, pero después del desfile me di cuenta de que sí, que cada vez somos más las mujeres que nos apoyamos entre nosotras, y eso me hace muy feliz”. Belinda

Además, Belinda destacó su deseo de ser ese apoyo para otras mujeres:

“Si el día de mañana le pasa algo similar a una compañera, yo estaré ahí para levantarla, porque sé lo que se siente cuando alguien te ayuda en un momento difícil”. Belinda

Para Belinda, el gesto de Anitta fue un recordatorio poderoso de la importancia de estar presente para los demás, ofreciendo una mano cuando más se necesita, sin importar las circunstancias. Este mensaje de solidaridad y empatía es algo que la artista lleva ahora como estandarte. “Qué bonito es tener esa empatía, ese amor y ese apoyo entre mujeres”, concluyó.

