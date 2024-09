LCDLFMX: Adrián Marcelo abandona al team Tierra; colapsó después escuchar que lo quieren fuera

Después de las polémicas semanas que se han vivido en ‘La casa de los famosos México’ debido a los fuertes comentarios de Adrián Marcelo en contra del team Mar, esta tarde fans se organizaron para marchar afuera de la casa donde están los participantes y gritar “fuera Adrián Marcelo”.

Al parecer la marcha sí se hizo y los gritos los escuchó el conductor regiomontano y esto le habría provocado un colapso que hizo que abandonara al cuarto Tierra para implementar una nueva estrategia a solas.

Adrián ya está sospechando que el público no apoya al cuarto Tierra, por lo que habló con sus compañeros y les comunicó que dejará de jugar con ellos para irse a un juego individual donde no salgan afectados sino que al contrario, saldrían beneficiados de no estar vinculados con él y así no “salpicarlos” más con sus acciones.

Adrián Marcelo quiso metérsele a Arath en la cabeza un hacerlo abandonar , pero no contaba que las señoras se le metieran a la de él con FUERA ADRIÁN MARCELO MÉXICO NO TE QUIERE y lo tienen colapsado en el clóset

Con Arath No 😉#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX2 pic.twitter.com/uYU86m7qla — 🌟🅑🅔🅛🅛🅐🌟 (@BellAcolluccii) September 3, 2024

El conductor les dijo que han sido el peor equipo del programa y que si él se gana el derecho de salvar a alguien, no será para ninguno de ellos, sino para él mismo en caso de salir nominado.

¿Adrián Marcelo arrepentido?

Luego de esto, Adrián culpó al team Mar de atacarlo y quedarse sin marcas importantes que los patrocinaban y señaló él nunca ha querido hacerle daño a nadie.

Adrián habló con las cámaras después de escuchar los gritos de que lo quieren fuera / Twitter

“Si alguien está viendo esto, solo quiero decirles que al menos, las intenciones nunca son dañar, y aquí jamás fueron mis intenciones, hasta que de pronto se volvió una parte muy competitiva. Se volvió una especie de guerra y cada domingo que salía un integrante de mi cuarto, sentía que tenía que correr más riesgos”, dijo.

Por otra parte, Briggitte Bozzo también alcanzó a escuchar los gritos del público por lo que corrió a decir a su cuarto que quieren fuera a Adrián. ¿Esto podría ayudar a la estrategia de nominación a los de Mar?

Adrián Marcelo pide salir del reality: “Vine a limpiar mi imagen”

En medio de la gala de este martes, Odalys cuestionó a Adrián Marcelo y le dio la oportunidad de explicar su polémico comentario que hizo al salvarse de la nominación y regresar a la casa diciendo que habría “una mujer menos para m4ltr4tar”. Según el conductor explicó que lo dijo como una ironía por los ataques de Arath De la Torre y Gala Montes quienes lo han acusado de ser vi0l3nto con las mujeres y que temían por la seguridad de sus compañeras.

Minutos después, comenzó un enfrentamiento entre Adrián y Gala y después se dieron instrucciones para una dinámica pero Adrián dijo que no la haría y pidió su salida del reality diciendo que era irónico porque él había entrado al proyecto para “limpiar su imagen”.

Adrián Marcelo dice que su tiempo ya acabó en la casa y que exige su salida que no participará más en el juego



🫠🙄#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX2 pic.twitter.com/5WMrHgb9is — Sonia B (@soniab106) September 4, 2024

Seguido de esto, Gala comenzó a llorar y a decir que no aguantaba más a Adrián por sus comentarios y ataques, por lo que dijo que también quiere irse.

Hasta ahora se sabe que Gala comenzó a vomitar e ingresó al confesionario para hablar con ‘la Jefa’.

Información en desarrollo...