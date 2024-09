Aventurera terminó temporada con la Sonora Santanera e Irina Baeva superando las críticas: “No me rajo”

Este 31 de agosto, la nueva versión de la obra de teatro ‘Aventurera’ concluyó su primera temporada que estuvo marcada por las duras críticas por la adaptación del libreto, así como por el desenvolvimiento en el baile de la protagonista, Irina Baeva.

Para cerrar con broche de oro, la Sonora Santanera con María Fernanda y Emilio hizo bailar a todos los presentes con la música representativa de la obra, además de que el lugar se volvió una fiesta con la mayoría de los asientos llenos y listos para ver a Irina, Emmanuel Palomares, Daniel Elbittar, Nicola Porcella, Coco Máxima, el primer actor Salvador Sánchez y Olga Breeskin, en un ensamble lleno de color y baile en el emblemático Salón Los Ángeles.

Mira: Gomita ya se enteró que se quedó sin mánager y suplica por alguien que la quiera contratar

Al finalizar la última función la actriz de origen ruso rompió en llanto tras las palabras del productor Juan Osorio sobre su participación en la obra saliendo avante de las críticas.

“Muy agradecida, muy bendecida, muy contenta con esta gran oportunidad, como estábamos hablando ahorita con mi productor el señor Juan Osorio, creo que ni yo misma dimensionaba lo que esto iba a ser. Definitivamente les agradezco infinitamente por acompañarnos desde el día uno, por hablar bien o mal porque gracias a los comentarios, nos hicieron mejor, nos hicieron muy fuertes como elenco, como familia, nos hicieron crecer y el aprendizaje que me llevo de esta primera temporada es inmenso. Esa fortaleza, esa resiliencia de Elena Tejero es lo que me llevo en el corazón”, indicó Irina ante la prensa la polémica protagonista de la historia.

La protagonista de esta singular obra de teatro compartió cómo pudo superar las críticas y seguir con su trabajo pese a que los malos comentarios parecían ser abrumadores durante la temporada. “Siempre se trabaja. Siempre se evoluciona. Creo que de eso se trata. Si hubiéramos visto lo mismo que vimos en la función número 1 que la función número 60, creo que ahí sí hubiéramos estado en problemas, pero como les dije desde el día uno, yo no me rajo”.

Irina comentó cómo pudo salir adelante a pesar de las críticas / Estefanía Ramírez

Y añadió: “(El elenco) Era un lugar seguro. Era una gran familia que me apoyaba, que se unió en momentos complicados, que se acercaban conmigo y me enseñaban más cosas. Creo que esa familia sin duda alguna ha sido una fuente de inspiración y de esas ganas de salir adelante y era probarme a mí misma. No es probarle a nadie más porque mi mayor competencia siempre va a estar en el escenario”.

Sin embargo, Irina aceptó que los malos comentarios la han llegado a tumbar emocionalmente, por lo que llegó a terapia para poder sortear la fama de una mejor manera y superarlo: “Los ataques, comentarios y todo ese tipo de cosas sí es un proceso bastante complicado. En algún momento sí llegué a sentirme muy chiquita, muy pequeña por todo esto, y en ese momento llegó mi terapeuta”, contó.

Algunas exAventureras como Susana González y Adriana Fonseca, quienes también tuvieron la oportunidad de representar a Elena Tejero en distintas temporadas, fueron a ver a Irina el fin de semana pasado y la llenaron de elogios, a lo que la rusa contestó: “Esta solidaridad, este apoyo de los compañeros es algo bien bonito, sobre todo entre mujeres”.

Checa: Familiar de Adrián Marcelo hospitalizado, colapsó por la participación del regio en LCDLFMX, aseguran

Irina Baeva bailando en Aventurera / Instagram: @irinabaeva

Además, por su reciente ruptura amorosa comentó que no busca retribución económica de su parte aunque sería un derecho para ella e indicó: “Desde que me gradué del CEA siempre he sido una mujer financieramente independiente y así será hasta el día que yo me muera”.

¿Quiénes participarían en la segunda temporada de ‘Aventurera’?

Recordemos que Juan Osorio confirmó que habrá una segunda etapa para esta obra y confirmó que habría un nuevo elenco: “Se cierra un ciclo de ‘Aventurera’, pero el próximo año habrá una segunda temporada, aunque con un objetivo diferente, no como un homenaje a Carmen (Salinas). Me siento contento porque se ha cumplido el objetivo. Así es esta carrera. Un día te va muy bien y otro día tienes un tropiezo que te pega. Estoy muy contento y firme de haber mantenido mi reparto hasta el final. Haré audiciones y tendré nuevos galanes y otra ‘Aventurera’”, dijo.

En este aspecto, Irina mencionó que estaría feliz de trabajar nuevamente con el productor y está al pie del cañón con él para el proyecto en el que le llame.

No te pierdas: Reportan que Doña Lety fue rescatada; habría sido secuestrada por hombre que la hizo viral

Irina no descartó regresar a Aventurera / Estefanía Ramírez

Por su parte, Nicola Porcella, quien fue uno de los más ovacionados comentó: “Todavía no me han dicho, pero sí quisiera (continuar). Todavía no nos han dicho nada pero ha sido tan bonita la experiencia de Aventurera (que sin duda quiero seguir)”. El exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ estuvo acompañado de su familia, por lo que se conmovió al saber que está cumpliendo sus sueños en México e incluso se siente no merecedor de ello, mencionando también que sabe que aún le falta mucho por recorrer para llegar a la cima.