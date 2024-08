Wendy responde a Ferka por las comparaciones de los “feos comportamientos” en LCDLFM, pero apoyan a la actriz

Algunos exparticipantes de ‘La casa de los famosos México’ han opinado acerca de lo que ha sucedido en los primeros días del reality. El nuevo grupo llamado ‘el Sindicato’ conformado por Adrián Marcelo, Ricardo Peralta, Mariana Echeverría, Gomita, Agustín Fernández y ‘Potro’ Caballero han sido duramente criticados por su comportamiento en el programa.

Por lo menos, hasta la primera semana, este grupo se convirtió en el “más odiado” por la audiencia debido a que no les ha gustado la manera en la que se conducen así como comentarios que hacen contra otros participantes, por lo que los han llenado de críticas.

Pero estas críticas no le hicieron sentido a Ferka, una de las integrantes de la primera temporada que no fue tan querida por el público debido a que los internautas consideraban que le “hacía caras” a Wendy, aunque nunca tuvieron un enfrentamiento directo.

Mira: LCDLFM: Mariana Echeverría ¿habla mal de su esposo?

Wendy Guevara se convirtió en una de las participantes favoritas para ganar La casa de los famosos, mientras Ferka no corrió con la misma suerte, pues recibió varias críticas del público. / Instagram: @ferk_q/ @wendyguevaraoficial

El team Infierno de la primera temporada de LCDLF se dedicó a hacer ver mal a Ferka en el programa y terminó como una de las más ‘odiadas’, algo que la actriz ahora recordó con las críticas que le hacen al equipo de ‘El sindicato’ en esta temporada comparándolos con el ‘team Infierno’, quienes según Ferka, tenían los mismos comportamientos, pero a ellos sí los quisieron y ahora a los del cuarto Tierra ya no se los aprueban.

Aunque no dio nombres, Ferka mencionó en una reciente transmisión en vivo que “un cierto grupo” se burlaba de ella por su aspecto físico como sus labios y ahora siente que es “hipócrita” que se estén quejando de la “t0xicidad” de la segunda temporada.

“Ustedes fueron peor. Hablaban de mi labio. Hablaban del físico. Demeritaban a todo el mundo y ahora resulta que, si lo hace alguien más, ¿no está bien? No puedo con esa incongruencia en la vida. Saben que hablo de un grupito. Me da mucha risa”, dijo en referencia a que Wendy, Poncho de Nigris y Nicola no han reprobado al ‘Sindicato’.

Checa: LCDLFM: Gala y Arath acusan a Shanik de “victimizarse”; Briggitte sale en su defensa

Wendy contesta a Ferka, pero los internautas están del lado de la actriz y conductora

En una transmisión en vivo, Wendy Guevara se refirió a lo que dijo Ferka parafraseando sus comentarios: “Ay, no vengan a hacerse que son bien malos los de Tierra a criticar. Ustedes también hacían bullying”. Entonces la ‘Perdida’ contestó: “Hacíamos bullying, pero caíamos bien, y ustedes no, y también ella. Caíste súper mal, m’ija, y nadie te quiso, y te odió en La casa todo mundo, y la gente de afuera, no nada más los de adentro. O sea, hay que saber cómo hacer las cosas, y cómo decirlas y cómo insultar pero sin que sea insulto, pero pues, ay, así hay gente”.

Aunque algunos estuvieron defendiendo a Wendy diciendo que había respondido bien a Ferka, la mayoría de los internautas le dieron la razón esta vez a la actriz y conductora y dejaron algunos comentarios.

“O sea, hizo bullying ¿y piensa que está bien? Wow, qué pensamiento tan feo. Orgullosa de haber hecho bullying a personas que ni le hicieron nada”, “sí, Wendy, pero tienes que aceptar que Ferka sí tiene razón. Me caes bien, pero sea gracioso o no, no cambia que sea un insulto”, “Wendy se está llenando de soberbia estos últimos meses. Aquí Ferka tuvo razón y lo sabe. Ellos hicieron lo mismo. No hay ‘bullying’ bueno”, “Sinceramente Ferka jamás dio motivos para ser odiada más que tener la caraecu... y estar en el cuarto contrario a Wendy y ella sigue alimentado el hate hacia ella después de todo lo que pasó siendo que los mier... siempre fueron ellos y se sabe... en fin” escribieron.

Pudes ver: LCDLFM: Gomita “no soporta” y rompe en llanto luego de que ‘Potro’ la comparó con ‘Mamá Coco’: “Me dolió"