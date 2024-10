Ferka defiende a Jorge Losa y envía mensaje a Mayte Carranco: “No sabes el gran hombre que tenías a tu lado”

Ferka ha vuelto a hablar sobre su relación con Jorge Losa y la supuesta polémica en la que, según Mayte Carranco, ella habría sido la tercera en discordia en la relación entre el actor y la conductora de ‘Cuéntamelo Ya!’

Hace un año, Mayte Carranco compartió en una entrevista con ‘TVNotas’ que su relación de casi tres años con Losa terminó abruptamente, insinuando que el español la había engañado con Ferka mientras participaban en ‘Las estrellas bailan en Hoy’. La ruptura fue difícil para Mayte, quien confesó: “Fue una sacudida enorme en mi vida. Lloré con esta situación”.

Ferka le envía mensaje a Mayte Carranco

Sin embargo, en una entrevista reciente, Ferka desmintió esta versión:

“Me hubiese encantado decirle (a Mayte): ‘No sabes el gran hombre que tenías a lado. Jamás le puso el cuerno… yo no sé, pero conmigo todo el tiempo respetó a Mayte’”. La actriz aseguró que Jorge es “un gran hombre”, aunque reconoció que “nadie es perfecto”.

También mencionó que, según ella, Mayte era muy celosa:

“Eso de que Jorge Losa le puso el cuerno con Ferka, no, no. Más bien, hay que asumir que ella también era muy celosa y no lo dejaba realizarse profesionalmente y a la semana que nosotros empezamos con lo del baile, no le gustó y lo cortó el viernes”, comentó Ferka.

Ferka confiesa cómo fue que comenzó la atracción con Jorge Losa

“Yo no me puedo meter, tuvieron una discusión tremenda y el viernes lo corta y él dijo ay ya porque yo creo venían mal, traían sus problemas”, agregó Ferka.

Ferka explicó que, cuando comenzaron a trabajar juntos en el programa de baile, ambos empezaron a sentir cierta atracción, pero decidieron no actuar en consecuencia hasta que finalizó el proyecto.

Aunque Ferka sí se está enamorando, Jorge Losa no está tan convencido de la relación / Instagram: @lasestrellasbailanenhoy

“Es cierto que cuando empezamos a trabajar juntos y sí empieza a pasar que digo ‘ah caray, este es el de ‘Guerreros’ y si empezamos a sentir cositas y fue como ¿será el baile? pero no decíamos nada”. Ferka

Agregó: “Dijimos: ‘yo quiero llegar a la final, no la caguemos y te aguantas y me aguanto’... esa tensión ayudó mucho con los bailes y termina el proyecto literal y fue de pues ya salgamos y tuvimos nuestras ondillas hasta que nos fuimos a La casa de los famosos”.

En ‘El Papishou’ de Roberto Carlo, Ferka reafirmó su postura, insistió en que Jorge y ella no cruzaron límites hasta que la relación de él con Mayte terminó.

"Él es un gran ser. Tiene unos hermosos valores. Es amorosisímo. Me hace un complemento increíble”, comentó Ferka.

