Galilea Montijo recuerda la visita de su bisabuela fallecida en un sueño: “Me dio paz; sentí bonito”

Galilea Montijo detalló que, años atrás, cuando estaba en una relación con un novio de hace más de dos décadas, tuvo una experiencia extraña y conmovedora.

Aunque ella asegura no estar interesada en las películas de miedo y prefiere evitar las situaciones que le generen susto, este evento paranormal fue distinto.

Explicó que, desde joven, siempre ha pedido a los espíritus que, si desean comunicarse con ella, lo hagan a través de los sueños, ya que le aterroriza pensar en ver una aparición.

“No veo películas de miedo, me dan mucho temor,” explicó Montijo en el programa. “Siempre le digo a todos los espíritus que no se aparezcan. Si quieren decirme algo, que sea en sueños, porque sí me da mucho miedo,” comentó, revelando su sensibilidad ante lo paranormal.

Galilea Montijo en Hoy / Facebook: Galilea Montijo

El relato de la aparición que tuvo Galilea Montijo

La presentadora narró cómo su pareja, quien se mostraba como un escéptico en temas sobrenaturales, fue quien en esa ocasión tuvo el primer contacto visual con el espíritu de su bisabuela.

De acuerdo con su testimonio, ambos estaban durmiendo cuando el novio de Galilea se despertó sobresaltado.

“Me acuerdo que estábamos dormidos y él era muy de no creer en nada. Me despertó y me dijo: ‘Es que acabo de ver a una señora’. Estaba todo oscuro, y volteé, y había una viejita sentada al lado de ti, mirándote,” relató Montijo sobre las palabras de su entonces novio.

Su pareja continuó describiendo la visión con detalle, recordando que la mujer mayor llevaba puesto un rebozo y un suéter, con una expresión tranquila mientras observaba a Galilea.

“Me dijo: ‘Te juro que pensé al principio que estaba soñando, pero luego volví a abrir los ojos. Me senté, y ahí estaba ella’, describiéndome cómo se veía con un rebozo y suéter”, agregó la presentadora.

Una conexión espiritual que le dio paz a Gali

En lugar de sentir miedo por el relato, Montijo confesó que esta experiencia le dio una gran paz y serenidad al reconocer que era su bisabuela la que la estaba visitando. “Le dije: ‘Me estás describiendo a mi bisabuela’.

Y lejos de darme miedo, sentí bonito; fue increíble saber que me estaba cuidando,” expresó Montijo conmovida.

Al recordar este momento en el programa Netas divinas, Galilea Montijo compartió que, aunque no busca ni incentiva este tipo de experiencias, le resultó reconfortante pensar que un ser querido como su bisabuela podría estar protegiéndola, incluso desde otra dimensión.

