Mamá de Gala Montes destapa: “Fofo amenazó de muerte a mi hija”

Después de que el creador de contenido ‘Fofo’ fuera detenido por las autoridades del Estado de México por haber golpeado y pateado a una mujer (Edith ‘N’) en un estacionamiento de Naucalpan, corrió la información de que la actriz Gala Montes había sido novia del hoy convicto, tras la popularidad que ella obtuvo por La casa de los famosos México. Platicamos con Crista Montes, mamá de Gala, quien aseguró que nunca fueron pareja e incluso terminaron peleados.

Le preguntamos cómo conoció Gala a ‘Fofo’. “Gala se empezó a llevar con él cuando eran chicos, cuando trabajaba en ‘El señor de los cielos’. En ese entonces él le dijo a Gala: “Quiero ser famoso”, y Gala le dijo: “Puedes serlo”. Lo conoció por otra influencer. El escuincle pasaba con el chofer por Gala y sus amigas, como Laila Montero, que también es influencer”.

“Hacían fiestas en casa de ‘Fofo’. Gala me decía que él tenía mucho dinero y que se iban a hacer el Fofofest. No son de la misma edad. Él es más grande. En ese entonces Gala tendría 15 años. Yo no sé si le tiró la onda. Ella me decía que era su amigo. Se veía chavillo de dinero. Gala me decía que estaba medicado y que por eso no tomaba alcohol. Bajaba del coche y gritaba: ‘¿Qué pasó, Galiux?’. Yo la dejaba ir porque iba con el chofer. Él no manejaba. Me daba mucho pendiente cómo manejan los chavillos que se creen pilotos de autos de carreras. Además, sabía dónde vivía. Gala me decía: ‘Vamos a hacer una fiesta en la alberca y vamos todas’. Regresaba a las 6 de la tarde, pero era de vez en cuando. Además, él las traía de vuelta junto con el chofer”.

Se decía que Gala y Fofo tuvieron un romance, pero la mamá de la actriz dice que solo fueron amigos / Instagram

Nos comentó que no le sorprendió cómo reaccionó con la señora, a golpes, por chocarle el espejo de su auto. “Cuando Gala tenía 15 años convivió con él como 6 meses. Luego lo dejó de ver. A los 17 él fue al cumpleaños de Gala a la casa. Los estuve observando. En efecto, era muy inquieto. Subía, bajaba. El chofer esperándolo. No tomaba. Fuimos a un antro a Polanco con todas las chavillas. Esa vez fui con ellos. Nos regresó a la casa. Después nos llevó a cenar a ‘La casa de Toño’. Él les pagó a todas las escuinclas”.

Gala Montes denunció a Fofo y él la amenazó

“Su papá ya murió. Sí tenía mucho dinero. Era dueño de algunas gasolineras. Lo llegué a conocer. En alguna ocasión Gala y Laila denunciaron a ‘Fofo’ en la Semarnat por los tigres y estos animales exóticos que tenía”.

“‘Fofo’ le habló a Gala para amenazarla de muerte por lo que había hecho. Me dio miedo, porque le habló y le dijo: ‘Soy un chavo con mucho poder. No sabes lo que estás haciendo, Gala’. Ahí sí le hablé al escuincle y le dije que no tenía por qué amenazarla. También le llamé al papá, y le comenté: ‘Tu hijo está amenazando a mi hija’. Y me contestó: ‘Yo no me meto. Yo respeto mucho lo que hace mi hijo’. Yo le contesté: ‘Deberías ver lo que está haciendo’”.

“El papá de ‘Fofo’ vivía en su mundo. No le ponía atención al muchacho, ni límites ni atención, ni al otro hijo. Cada uno vivía en su mundo. A la señora ni la conocí”.

Eran amigos, él se juntaba con famosos porque también quería saltar a la fama / Redes sociales

“‘Fofo’ solo fue un conocido de Gala. No un amigo excelente ni un cuate por mucho tiempo. Es un chavillo pesadón. No es agradable. Todos lo tomaban como el niño rico de: ‘A ver qué le sacamos’, o porque tiene una alberca vamos a hacer una fiesta, pero, al final del día, aunque tenía dinero, pues caía gordo. De repente daba pena. Yo le pregunté si no tomaba y decía que no porque estaba medicado. También sabía que la gente lo usaba”.

“Había otro amigo que sí lo soportaba, pero yo creo que también le sacaba. Hacía canciones. Le hizo un corrido que está en YouTube. Quería ser cantante. El otro amigo le escribía las canciones y me imagino que le cobraba. Luego iba a las discotecas y se sentía el rey, el patrón. Daba risa, pero también decías: ‘Pobre chavo, lo único que tiene es dinero’. Sí era ostentoso”.

“Gala me decía que todo el mundo le daba la vuelta. Que su mamá no lo pelaba y su hermano tampoco lo quería. Que quería ser famoso. Andaba solito con el chofer. Luego empezó a andar con una conocida de las modelos de los vestidos de XV años. Ella salía en las fotos de la avioneta particular de este chavo”, finalizó.

¿Qué dijo Fofo en TikTok sobre sus amigos famosos?

“Mi mejor amigo era antes Vadhir Derbez, los hijos de Joan Sebastian y Gala Montes. De todo ese grupito, yo era el único que no era famoso. Yo dije: ‘¿Qué pasa? Yo soy el único que no es famoso’”.

“Si me stalkean en las fotos de hasta abajo salgo con Gala Montes en la alberca de mi casa en bikini, porque pues haz de cuenta que era cuando acababa de salir en ‘El señor de los cielos’, y yo dije: ‘Quiero que esa niña esté conmigo’. Mi team siempre era ese. Yo estaba con Vadhir Derbez, que es el hijo de Eugenio Derbez”.

“Un día en mi sala. Estábamos Gala, yo, Vadhir y Julián Figueroa, hijo de Joan Sebastian. Yo les dije: ‘Igual yo quiero ser famoso como ustedes, literal, qué cool que te pidan una foto’. Y me dijo: ‘Güey, realmente tú la tienes muy fácil’. Llegó Gala, que viene desde cero, y me dijo: ‘Tú puedes empezar, tu flow es mostrar tu vida’”.

Fofo estára en la cárcel 17 años y 6 meses / Redes sociales

¿Por qué Fofo está en la cárcel?

El 22 de febrero de 2024, ‘Fofo’ pateó y golpeó a Edith ‘N’ en Naucalpan, luego de que ella, por accidente, golpeara el retrovisor de la camioneta del influencer .



. El 4 de abril se filtraron los videos en redes y fue un escándalo.



Él reaccionó violentamente y, entre otras cosas, le dijo que: ‘Las viejas no deben traer carro, que son unas tontas’. ‘Me golpeó como si me odiara’, declaró Edith ‘N’.



La mujer agredida puso una denuncia contra ‘Fofo’.



La Unidad especializada de atención a víctimas de violencia de género le dio seguimiento al caso y brindó apoyo a la víctima.



‘Fofo’ fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa



El 13 de enero comenzaron los juicios orales. La cuarta audiencia, en la que la defensa iba a presentar pruebas a favor de ‘Fofo’, fue suspendida, ya que no se presentaron ni los abogados ni la familia del vinculado a proceso. En la audiencia, aseguran, el influencer se disculpó directamente con la víctima y con todas las mujeres de México. Pidió al juez que no lo juzgara como figura pública.



se disculpó directamente con la víctima y con todas las mujeres de México. Pidió al juez que no lo juzgara como figura pública. El 29 de enero de 2024, ‘Fofo’ fue declarado culpable de feminicidio en grado de tentativa y fue sentenciado a 17 años y 6 meses de prisión.

