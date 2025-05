Carlos Adyan explota contra Aleska Génesis: “Deja ese papel de víctima”; ¿qué está pasando entre ellos?

Aunque desde hace algún tiempo la polémica modelo venezolana Aleska Génesis y el conductor de Telemundo Carlos Adyan han presumido de ser grandes amigos y compartir fiestas y reuniones, en días recientes se dio a conocer que viven una fuerte polémica que pondría a prueba su amistad o inciaría una guerra entre ambos. De acuerdo con el presentador, Aleska habría orquestado un ataque en su contra y habría mandado a sus fans a molestarlo.

¿Qué dijo Carlos Adyan sobre conflicto con fans de Aleska Génesis?

En una emisión de ‘En casa con Telemundo’, Adyan se dirigió a Aleska con un fuerte mensaje: “Yo quiero hablar sobre un tema porque Aleska justamente siempre dice que no se acuerda de nada y ayer dijo que no entendía mi odio. Odio es desearle el mal a alguien y yo a ti siempre te he deseado lo mejor. Siéndote muy sincero, lo que siento es pena y el que yo no coincida con la manera que tú te manejas no es sinónimo de odio”.

“Quiero contar qué fue lo que pasó: (Aleska) Mandaste a la gente atacarme en tu grupito de Telegram cuando saliste de la cárcel, sin saber qué había pasado realmente y sin conocer que en este estudio fui el único que defendió tu inocencia a cabalidad”, enfatizó Adayan.

“Días más tarde le dijiste a mi productora que no querías venir al show porque yo te entrevistaría, cosa que no decías las veces que me pedía entrevista para limpiar tu imagen por la brujería y por tus asuntos legales. Deja ese papel de víctima”.

Y aprovechó para enviarle un consejo por la amistad que alguna vez los unió: “Rodéate de gente que verdaderamente te quiera y no te dejes llevar más por tu hermana Michel, la que se vende con un papel de cristianismo y gracias a ella fuiste no una, dos veces a la cárcel”.

¿Quién es Carlos Adyan, conductor que entró en polémica con Aleska Génesis recientemente?

Carlos Adyan es un periodista, presentador de televisión y personalidad de medios de origen puertorriqueño. Es conocido principalmente por su trabajo en la cadena Telemundo, donde ha sido conductor de programas de entretenimiento como ‘En casa con Telemundo’ y ha participado en coberturas especiales de alfombras rojas, premios y eventos de farándula.

Es conocido por su estilo carismático y cercano, así como por su presencia en redes sociales, donde mantiene una relación activa con su audiencia. Ha hablado públicamente sobre su vida personal, incluyendo su orientación sexual, y es considerado una figura representativa dentro de la comunidad LGBTQ+ en los medios hispanos.

¿Qué dijeron los fans de Aleska Génesis ante acusaciones de Carlos Adyan?

Por su parte, en un comunicado, el ‘Team Aleska’ desmiente ataques orquestados, defiende a la exhabitante de ‘La casa de los famosos All-Stars’ y lanza dardos contra el presentador por divulgar confidencias privadas en televisión.

“Refutamos nuevamente las afirmaciones del Sr. Carlos Adyan de que Aleska nos instruyó para atacarlo”, señala el comunicado, asimismo, aseguraron que actúan por cuenta propia y aclararon que sus intervenciones en redes sociales fueron una reacción directa a lo que consideran una campaña de “odio” y “desprestigio” desde el propio programa.

En el comunicado compartieron además que Adyan es el responsable de difundir información personal de Aleska, temas que la modelo le había confiado alguna vez en privado, “No debería molestarse ni culpar a Aleska por nuestros comentarios, los cuales son consecuencia de sus propias opiniones emitidas”, sentencian.