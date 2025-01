Hija de Dulce cumple el último deseo de su madre: ¡Sus cenizas ya están Brownsville, Texas!

A pesar de los rumores y audios preocupantes que señalan supuestas tensiones entre Dulce y su hija Romina Mircoli, lo cierto es que Romina se ha encargado de cumplir con la última voluntad de su madre de descansar junto a su madre Gloria Cardenas.

En un principio, Romina Mircoli fue muy criticada por no realizar un funeral a su madre, además Jorge Flores ‘Vidente de las estrellas’ y amigo de Dulce la acusó de no cumplir la última voluntad de su mamá que era ser enterrada junto a su madre.

Poco después, Romina explicó a ‘Ventananeando’ que su madre siempre dejó claro que no quería que su público la viera en su peor momento. Con ese objetivo en mente, Romina decidió realizar una ceremonia privada, dado que el cáncer había debilitado significativamente a Dulce.

Jorge Flores revela que la salud de Dulce se vino para abajo por pleito con su hija. / Instagram: @videntejorgeflores

“Mi mamá toda la vida expresó que quería ser enterrada, pero uno lo dice pensando que se va a morir de viejito en su cama. Y la vida, desafortunadamente, nunca sabes qué revés te puede lanzar”, comentó Romina, quien subrayó que la decisión de hacer un funeral cerrado fue tomada en consenso familiar.

Romina también aseguró que respetó la petición de su madre de no realizar un funeral público para evitar que se mostraran los efectos visibles del cáncer. Según reportó un conocido periodista de espectáculos, las cenizas de Dulce ya han sido trasladadas a Texas, en el lugar que ella siempre soñó.

Y añadió: “Ella me dijo: ‘Romina, que nadie me vea’. No sé cómo, pero se filtraron fotografías del hospital. Ella tenía mucho miedo de que le fueran a tomar fotos. La funeraria fue muy seria, pero ella tenía mucho miedo de que le tomaran fotos como ella estaba, no era la imagen que por la que había trabajado toda su vida”.

Dulce / FB: Dulce la cantante

Cenizas de Dulcen viajan a Browsville, Texas

Ana María Alvarado reveló en el programa ‘Sale el sol’ que las cenizas de Dulce ya descansan en Brownsville, Texas, y se espera que en los próximos días se celebre una ceremonia privada para depositarlas en la cripta familiar, junto a su madre, como ella lo deseaba.

“Las cenizas de Dulce ya están en Brownsville, Texas, y pronto se cumplirá su última voluntad, estar cerca de su mamá". Ana María Alvarado

Dulce siempre expresó su deseo de descansar junto a su madre, la señora Gloria Cárdenas, y parece que Romina ha logrado cumplir su anhelo a cabalidad. Sin embargo, hasta el momento, ni Romina ni ningún otro miembro de la familia de Dulce ha confirmado oficialmente la información proporcionada por Ana María Alvarado.

Dulce funeral / IG: @dulcelacantante

