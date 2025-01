Dulce negó ser víctima de maltrato por parte de su hija en una entrevista en 2017

La famosa cantante mexicana Dulce, quien falleció el pasado 25 de diciembre, ha dado mucho de qué hablar aún después de su deceso, pues amigos cercanos a Dulce como Jorge Flores ‘el Vidente de las estrellas’ y Francisco Cantú, han asegurado que la cantante tenía una muy mala relación con su hija. Además, la tensión de la relación madre hija quedó al descubierto en unos audios de Ofelia Cano donde se escucha a Romina Mircoli expresarse con insultos sobre su mamá con motivo de la relación que tenía con Cantú.

Lo más alarmante, fue que Francisco Cantú, amigo cercano de la cantante Dulce, dio una entrevista exclusiva en el canal de YouTube de Javier Ceriani, donde destapó presuntos detalles sobre la relación entre la cantante y su hija, Romina. Según el testimonio de Cantú, Dulce vivió momentos de angustia debido al comportamiento de su hija.

Dulce falleció el pasado 25 de diciembre de 2024. / IG: @dulcelacantante

Francisco Cantú acusa a Romina de intentar aventarla en las escaleras

“En una de las visitas a San Diego que tenía para mí y para mi hermana, Dulce nos contó que tenía mucho miedo de seguir con lo de maquillaje porque su hija Romina le había prohibido cualquier tipo de cosa relacionada conmigo”, señaló Cantú, quien explicó que Romina temía que personas cercanas a su madre pudieran aprovecharse de su dinero e inversiones, una acusación que Cantú negó rotundamente.

Además, Cantú reveló un episodio alarmante ocurrido en Monterrey, durante la participación de Dulce en el show GranDiosas’ en la Arena Monterrey. Según su relato, un fuerte altercado ocurrió entre madre e hija en una escalera de la casa, donde Romina supuestamente intentó empujar a Dulce.



“Comenzó con ella a forcejear, que estaban en la escalera. Romina intentó aventarla por la escalera de la casa. Eso es algo muy serio que nos contó en confianza a mí y a mi hermana Rosy”. Francisco Cantú

Audios revelan que Romina y Dulce tenían problemas / Instagram

Cantú también aseguró que Romina intentaba aislar a su madre de su círculo cercano y evitar que tuviera contacto con la prensa, manteniendo en secreto los problemas familiares ocurrían en su entorno.

Ante ello, han surgido ataques hacia la misma. Sin embargo, en un reciente programa del periodista Gustavo Adolfo Infante, éste habría compartido una de sus entrevistas en ‘El minuto que cambió mi destino’, donde Dulce fue entrevistada. En esta charla, ésta habló al respecto del supuesto maltrato y desmintió esta acusación.

Gustavo Adolfo Infante comparte entrevista, en la que Dulce desmintió maltratos por parte de su hija

Cabe señalar que los rumores de que la hija de Dulce maltrataba a su madre, no son nuevos, hace años se especuló que la hija de la cantante la habría agredido.

Durante una entrevista exclusiva con Gustavo Adolfo Infante, realizada en septiembre de 2017, Dulce abordó los rumores que indicaban que vivía bajo violencia por parte de su hija, Romina. La cantante rechazó tajantemente las acusaciones, afirmando que no tenían ningún fundamento y que le habían causado un daño emocional significativo.

“Eso es la cosa más dolorosa y triste que viví; terminé en el hospital, operándome de apendicitis y no sé qué tanta cosa de los corajes que hice. Gracias a Dios, eso jamás sucedió. Me parece que es la aberración más espantosa que he visto. Pienso yo que el que un hijo le pegue a una madre, va más allá de un pecado, no tiene calificativo”, expresó Dulce, visiblemente afectada por los comentarios.

La cantante añadió: “Que le hayan achacado eso a mi hija fue un dolor muy grande, no me importa si dicen que alguien me golpeó, me importa que supongan que mi hija me pegó a mí, eso no sucedió. Las dos lloramos mucho”, confesó en aquel entonces Dulce.

